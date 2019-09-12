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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANI, AİLELERLE GÖRÜŞTÜ Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, kayıp çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (6)

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANI, AİLELERLE GÖRÜŞTÜ
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, kayıp çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ile görüştüğünü söyleyen Süleyman Arslan, kurumları ile Uluslararası İnsan Hakları Kurumu'yla birlikte terör mağdurlarının mağduriyetlerini izlemek, sorunlara en güzel şekilde çözümler üretmek için çalışma yaptıklarını söyledi. Süleyman Arslan şöyle konuştu:
"Anne yüreğinin hem evlat sevgisinin hem de acısının karışık bir şekilde burada yansımasını gördük. Bizim kurumumuzla, Uluslararası İnsan Hakları Kurumu, terör mağdurlarının da mağduriyetlerini izlemek, sorunlara en güzel şekilde çözümler üretmek, ülkemizde birlik ve beraberliği sağlamak için de ayrımcılığın her türlüsünü ortadan kaldırmak için de çalışmak durumunda. Biz bu kapsamda hem buraya geldik, değerlendirmeleri izliyoruz. Sayın Valimizi ziyaret ettik, Başsavcılı'ğa gittik ve bir durum değerlendirmesi yaptık. Diyarbakır Baro Başkanlığı’yla da irtibata geçeceğiz. Bölge insanına, kurum olarak nasıl katkı sağlarız, bu sorunların çözümüne, bu annelerin feryadına nasıl icabet ederiz, babalara nasıl destek oluruz. Bu çağrı burada kalmamalı. İnşallah bunun devamı gelir ve halkımıza, milletimize ve insanlığa örnek bir sonucu olur."
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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (6)HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (6)HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (6)HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (6)

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