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HDP önündeki eylemde 16'ncı gün; aile sayısı 41 oldu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 15:34 | Son Güncelleme

OĞLU İÇİN SİİRT'TEN GELDİ, AİLE SAYISI ARTTI Siirt'te yaşayan Şirin Sungur, Diyarbakır'daki HDP binası önüne gelerek, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Lice'de yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için oturma eylemine katıldı.

HDP önündeki eylemde 16'ncı gün; aile sayısı 41 oldu (3)

OĞLU İÇİN SİİRT'TEN GELDİ, AİLE SAYISI ARTTI
Siirt'te yaşayan Şirin Sungur, Diyarbakır'daki HDP binası önüne gelerek, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Lice'de yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için oturma eylemine katıldı. Şirin Sungur ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 41'e çıktı.
Oğlunun 2 kez videosunun yayınlandığını anlatan Şirin Sungur, "4 yıl önce kaçırdılar. Bingöl'de askerdi. 20 yaşındayken, Lice'de kaçırıldı. Siirt'ten geliyorum. Yolda asker olduğunu anlıyorlar ve götürüyorlar. İzinden dönüyordu. 2 defa videosunu yayınladılar. Benim oğlumu getirsinler istiyorum" dedi.

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HDP önündeki eylemde 16'ncı gün; aile sayısı 41 oldu (3)HDP önündeki eylemde 16'ncı gün; aile sayısı 41 oldu (3)

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