HDP önündeki eylemde 75'inci gün (2)

50 KADIN ÖĞRETMENDEN AİLELERE ZİYARET

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını için HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemini sürdüren aileleri, kentte görev yapan 50 kadın öğretmen ziyaret etti. Ailelerle sohbet eden öğretmenler, çocukların dağda değil, okulda olmasını belirterek, ailelere desteklerini iletti. Öğretmenlerden Şirine Eronat, birer öğretmen ve birer anne olarak burada olduklarını belirterek, "Annelerimizi televizyondan gördüğümüzde hepimizin içi sızlıyor. Onların yanında olduğumuzu, desteğimizin kendilerinin lehinde olduğunu anlatmak için buradayız. Çocukların çoğu, yaşları itibariyle kesinlikle şu an okulda eğitim gören, meslek sahibi olmak için adım atan bireyler olmaları gerekirken, annelerimiz şu an çocuklarının nerede olduğunu bilmemektedir. Bu onları olduğu kadar, bizi de çok üzmektedir. Olumlu sonuçlar alınması, onları sevindireceği kadar, bizi de sevindirecek. İnşallah tez zamanda güzel haberler alacağız" dedi.

'ÇOCUĞUM ELİNDE SİLAH YERİNE KALEM OLMALIYDI'