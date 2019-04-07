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HDP Şırnak’ın Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 19:52 | Son Güncelleme

HDP Şırnak’ın Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz, “örgüt propagandası yapmak” suçundan tutuklandı.

HDP Şırnak’ın Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz tutuklandı

Silopi ilçesinde, 5 Nisan tarihinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan HDP İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz, Emine Özek ve Behiye Nayır, emniyetteki işlemlerinin ardından gece geç saatlerde savcılığa çıkarıldı. Savcılık, “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla gözaltına alınan Özek ve Nayır’ı adli kontrol şartı ile serbest bırakırken, HDP İlçe Eş Başkanı Gündüz’ü ise tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Gündüz, hakimlikteki ifadesinin ardından aynı gerekçeyle tutuklanarak, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (İHA)

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HDP şırnak Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz

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