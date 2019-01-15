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HDP TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2019 14:43 | Son Güncelleme

Eş Genel Başkan Sezai Temelli: - "ABD'nin Suriye'den çıkması yetmez. Türkiye dahil oradaki tüm dış güçler Suriye'den çıkmalıdır" - "(TBMM Başkanı Yıldırım'a ilişkin istifa tartışmaları) 12 Eylül Anayasası'nı bile ihlal edecek bir duruma düşmeyin. Bir an önce istifa edin. Anayasa'yı ihlal etmeyin"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "ABD'nin Suriye'den çıkması yetmez. Türkiye dahil oradaki tüm dış güçler Suriye'den çıkmalıdır." dedi.

Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 69 gündür açlık grevinde olduğunu ve ciddi sağlık sorunlarının artık görülmeye başladığını belirtti.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, kardeşi Mehmet Öcalan ile 12 Ocak'ta görüştüğünü aktaran Temelli, "Bu görüşme bir aile ziyareti. Her hafta olması gereken bir ziyaret, hak. Bunca süre zarfında gasbedilmiş bir hak. Ancak 2,5 yıl sonra bir lütuf gibi bu hakkın kullanımı sunuluyor." ifadesini kullandı.

Çocuk istismarında bulunanlara "evlilik affının" Meclis gündemine geleceğini öne süren Temelli, "İşte zihniyet budur. 18 yaşının altında herkes çocuktur. 18 yaşının altında çocuklara yönelik her türlü istismar cezalandırılmalıdır." diye konuştu.

Suriye'de yaşanan gelişmeler ve ABD'nin çekilme kararına değinen Temelli, şöyle devam etti:

"ABD'nin Suriye'den çıkması yetmez. Türkiye dahil oradaki tüm dış güçler Suriye'den çıkmalıdır. IŞİD ve onun artıkları, El Nusra gibi bugün İdlib'de var olan tüm çeteler bir an önce tasfiye edilmeli ve Suriye'nin geleceğine Suriye halkları karar vermelidir. Bir gün ABD'nin bir gün Rusya'nın kapısını çalıyorlar. Şekilden şekile giriyorlar. Bir söylediklerini daha üzerinden birkaç saat geçmeden kendileri yalanlayabiliyorlar. Bölgesel ve küresel güçlerin sekiz yıldır sürdürdüğü Suriye iç savaşı bir an önce sonlanmalıdır. Bu savaşa son vermek için uluslararası kamuoyu, BM bir an önce inisiyatif almalıdır."

Son günlerde yine "Kürtler kardeşimizdir" söyleminin kullanılmaya başlandığını belirten Temelli, "Kürtçe'nin bir tabelada bulunmasına bile tahammülü olmayanlar, kayyumlarla gasbedilen belediyelerde Kürt kültürüne dahil ne varsa söküp atanlar, hangi kardeşlikten bahsedebilir?" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesini anımsatan Temelli, "Trump bir tweet atıyor bunlar apar topar telefona sarılıyorlar. Dışişleri bakanı çıkmış 'aç kalmaya razıyız' diyor. Saray razı değil. Sen bunu söylüyorsun bir saat sonra telefon ediyor. Yalvar yakar o telefonda Trump ile tekrar pazarlıkta bulunuyor. Yeni bir Patriot sözleşmesi mi? Kim bilir bu ülkenin hangi hakkını yine ABD'ye peşkeş çektiler." diye konuştu.

İnsanların kredi kartı borçlarının bulunduğunu ve çok ciddi borç içinde yaşadığını anlatan Temelli, "Bunlar, borcu yeniden yapılandırarak, bir seçim rüşveti vererek vatandaşı borçlu yaşamaya mahkum ediyorlar." dedi.

Temelli, Türkiye'nin bir "zam cumhuriyetine dönüştüğünü" ileri sürdü.

1 Ocak'ta uygulamaya giren alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi uygulamasını da eleştiren Temelli, "O 25 kuruşun içinde bile bu AKP iktidarının zihniyetini görebilirsiniz. Oradan bile 15 kuruşu tırtıklama peşinde. Yani vatandaşı, her halükarda sömürme kararlılığındadır." görüşünü savundu.

Yerel seçimlere ilişkin 31 merkezde "halk oylaması" yaptıklarını anlatan Temelli, yerel seçimlere en güçlü şekilde hazırlandıklarını bildirdi.

- "Bir an önce istifa edin"

Seçimlerin, siyaset ve halkın siyasete doğrudan katıldığı ender anlardan biri olduğunu vurgulayan Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halktan kaçanlar, seçimden de kaçmanın yolunu arıyorlar. Binali Yıldırım çıkıyor 'seçim siyaset' değildir diyor. Ticaret mi? Nedir? Seçim siyasettir, bundan da kaçamayacaksınız. Meclis Başkanı olmak bu ülkede onurlu bir görevdir. Bu onurlu görev, aslında halkın iradesinin temsil edildiği o mekandan kaynaklanmaktadır. O mekana saygı gösterin. O koltuğu kısa bir süreliğine kullanmış olsanız da o koltuğun hakkını vermekle sorumlusunuz. 12 Eylül Anayasası'nı bile ihlal edecek bir duruma düşmeyin. Bir an önce istifa edin. Anayasa'yı ihlal etmeyin."

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HDP istifa Sezai Temelli Suriye yerel seçimler

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