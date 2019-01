HDP TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "ABD'nin Suriye'den çıkması yetmez. Türkiye dahil oradaki tüm dış güçler Suriye'den çıkmalıdır." dedi.

Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 69 gündür açlık grevinde olduğunu ve ciddi sağlık sorunlarının artık görülmeye başladığını belirtti.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, kardeşi Mehmet Öcalan ile 12 Ocak'ta görüştüğünü aktaran Temelli, "Bu görüşme bir aile ziyareti. Her hafta olması gereken bir ziyaret, hak. Bunca süre zarfında gasbedilmiş bir hak. Ancak 2,5 yıl sonra bir lütuf gibi bu hakkın kullanımı sunuluyor." ifadesini kullandı.

Çocuk istismarında bulunanlara "evlilik affının" Meclis gündemine geleceğini öne süren Temelli, "İşte zihniyet budur. 18 yaşının altında herkes çocuktur. 18 yaşının altında çocuklara yönelik her türlü istismar cezalandırılmalıdır." diye konuştu.

Suriye'de yaşanan gelişmeler ve ABD'nin çekilme kararına değinen Temelli, şöyle devam etti:

"ABD'nin Suriye'den çıkması yetmez. Türkiye dahil oradaki tüm dış güçler Suriye'den çıkmalıdır. IŞİD ve onun artıkları, El Nusra gibi bugün İdlib'de var olan tüm çeteler bir an önce tasfiye edilmeli ve Suriye'nin geleceğine Suriye halkları karar vermelidir. Bir gün ABD'nin bir gün Rusya'nın kapısını çalıyorlar. Şekilden şekile giriyorlar. Bir söylediklerini daha üzerinden birkaç saat geçmeden kendileri yalanlayabiliyorlar. Bölgesel ve küresel güçlerin sekiz yıldır sürdürdüğü Suriye iç savaşı bir an önce sonlanmalıdır. Bu savaşa son vermek için uluslararası kamuoyu, BM bir an önce inisiyatif almalıdır."