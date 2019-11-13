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HDP'li 3 belediyeye görevlendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 08:53 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Yenişehir Belediye Başkanı HDP'li Belgin Diken ve Hazro Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Çevik ile Şırnak İdil Belediye Başkanı HDP'li Songül Erden, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevlerinden alındı.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Yenişehir Belediye Başkanı HDP'li Belgin Diken ve Hazro Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Çevik ile Şırnak İdil Belediye Başkanı HDP'li Songül Erden, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevlerinden alındı. 3 başkanın yerine ilçe kaymakamları başkan vekili olarak görevlendirildi.
Haklarındaki terör soruşturması kapsamından İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanı HDP'li Belgin Diken ile Hazro Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Çevik ve Şırnak'ın İdil Belediye Başkanı HDP'li Songül Erden, görevinden alındı.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak geçici olarak görevinden uzaklaştırılıp, yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, Hazro Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Çevik hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak terör örgütü propagandası yapmak' suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak geçici olarak görevinden uzaklaştırılıp, yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner'in Hazro Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.
İdil Belediye Başkanı Songül Erden'in görevden alınmasına ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, görevinden alınıp, yerine İdili Kaymakamı Zafer Sağ, İdil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.

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