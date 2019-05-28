HABER

HDP'li Buldan: Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm çizgisine evirilecektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2019 14:09 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evirilecektir.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evirilecektir. Başka bir çıkış yolu olmadığını hepimiz biliyoruz" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Buldan, cezaevlerindeki bazı mahkûmların gerçekleştirdiği açlık grevlerinin, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla 2 gün önce sona erdiğini açıkladı. Açlık grevlerinin daha fazla can kaybı yaşanmadan tamamlanmasının demokratik kamuoyunu umutlandıran bir gelişme olduğunu kaydeden Buldan, "Artık şunu herkes bilmelidir ki; halkların taleplerine asla karşı durulamaz. Halklar da şunu iyi bilmektedir; direnmek yaşanmaktır, yaşanmak direnmektir" dedi.
Buldan, Türkiye merkezli bölgesel sorunların çözülmesi imkânının, diyalog kurularak ortaya çıkacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu anlamda gerekli adımların atılması, hükümet ve devlet başta olmak üzere tüm siyaset kurumunun, parlamentonun ve demokratik kamuoyunun önünde önemli bir görev ve sorumluluk olarak durmaktadır. Tek adama dayanan baskıcı yönetim anlayışıyla, demokratik toplum iradesini yok sayan zihniyetle, güvenlikçi politikalarla, hukuk dışılıkla, ülkenin yönetilemeyeceği demokratik talebin bastırılamayacağı görülmelidir. Tüm sorunların çözümü, ancak ve ancak demokratik siyasetle, diyalog ve demokratik müzakereyle, toplumsal uzlaşıyla mümkündür. Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evirilecektir. Başka bir çıkış yolu olmadığını hepimiz biliyoruz. Hükümet de bunun farkındadır."

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Erdoğan: Mehmetçiklerimize başarılar diliyorumErdoğan: Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum
Soylu: Bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğizSoylu: Bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Soylu: Bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz

Soylu: Bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz

Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak

Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak

Süleyman Soylu: Biz de 15 Temmuz'u not ettik

Süleyman Soylu: Biz de 15 Temmuz'u not ettik

MHP’den gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

MHP’den gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

17 kadar hapis cezası istenmişti! İddianame kabul edildi

Soylu: Bir oy olsa bile bunu muhafaza etmek bizim görevimizdir

Soylu: Bir oy olsa bile bunu muhafaza etmek bizim görevimizdir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.