HABER

HDP'li eski vekil Mizgin Irmak, İzmir'deki duruşmaya katılmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 12:28 | Son Güncelleme

İZMİR'de, katıldığı bir eylemde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında 'suç ve suçluyu övmek'ten dava açılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bitlis eski Milletvekili Mizgin Irgat'ın yargılanmasına devam edildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, katıldığı bir eylemde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında 'suç ve suçluyu övmek'ten dava açılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bitlis eski Milletvekili Mizgin Irgat'ın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz olan Irgat, duruşmaya katılmadı.
HDP Bitlis eski Milletvekili Mizgin Irgat, 2015 Şubat ayında, İzmir Valiliği tarafından yapılmak istenen mitinge izin verilmemesini protesto etmek için Alsancak'ta düzenlenen eyleme katıldı. Burada yaptığı konuşmada bölücü terör örgütü PKK elebaşını siyasi bir kimlik gibi gösterdiği ve terör eylemlerini özgürlük mücadelesi olarak tanımladığı öne sürülen Irgat hakkında, 'suç ve suçluyu övmek' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme, Irgat'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediği gerekçesiyle 'görevsizlik' kararı vererek, dosyayı İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın duruşmasına tutuksuz sanık Mizgin Irgat katılmadı. Irgat'ın avukatı, müvekkilinin ifadesinin, Bitlis'in Tatvan ilçesine talimat yazılarak, orada alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Ülkem için bir fikrim var' projesiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Ülkem için bir fikrim var' projesi
Netanyahu, Trump’ı seçim kampanyasında kullanıyorNetanyahu, Trump’ı seçim kampanyasında kullanıyor

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Cumhurbaşkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Mehmet Özhaseki, CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.