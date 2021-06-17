HDP’ye kapatma davası: Partide 'muhalefete muhalefet' ve 'seçim boykotu' seçenekleri tartışılıyor

Beklenti daha çok partiye "Hazine yardımının kesilmesi cezası" verileceği yönünde olsa da, iktidar baskısıyla "muhalefet blokunu etkisizleştirmek" için partinin siyaset yollarının tıkanabileceği ihtimali de hesaba katılıyor.

Parti içinde ağırlıklı görüş, dava açılması halinde, AYM’nin siyasi baskıları da dikkate alarak, dosyayı 5-6 ay gibi hızlandırılmış bir süreçte karara bağlayabileceği yönünde.

İktidarın partiyi siyaset dışı bırakma anlayışına karşılık, muhalefetin de "Kendi başına yol yürüsün” yaklaşımı sergilediğini düşünen HDP yönetimi, "muhalefete muhalefet" edip etmeme ve cumhurbaşkanlığı seçiminde "sandığa gidip gitmeme" seçeneklerini tartışıyor.

Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçtirmek için HDP’nin devre dışı bırakılması hesabı yaptığı ve bu nedenle de partinin kapatılması halinde, kurulacak yeni partinin başvurusunun reddedilmesi, yeni partiye de kapatma davası açılması, yöneticileri hakkında yine soruşturmalar başlatılması, seçimlere bağımsız girildiği takdirde ise adayların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesi hep olasılık dahilinde görülüyor.

'Muhalefete de muhalefet' devreye sokulabilir

HDP’de iktidarın kapatma davası ile ilgili beklentiler kadar, muhalefetin tutumuna dönük politikalar da tartışılıyor, muhalefetin de hesabını HDP seçmeni üzerinden yaptığına dikkat çekiliyor.

HDP’nin kapatılması ya da siyaset yollarının tıkanması halinde muhalefetin de "HDP seçmeni kerhen de olsa muhalefetin cumhurbaşkanı adayına oy verir" hesabı yaptığı ifade ediliyor.

Muhalefetin, Erdoğan’a karşı kazanabilmesi için "tek aday" çıkarması gerektiği, daha önce HDP eş genel başkanları düzeyinde ifade edilmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "HDP kendi adayını çıkarsın" tutumu kadar, bu tutuma sessiz kaldığı ve HDP’siz bir ittifak planı yaptığı düşünülen CHP’ye de tepkiler dile getiriliyor.