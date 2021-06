HDP’ye kapatma davası: Partide 'muhalefete muhalefet' ve 'seçim boykotu' seçenekleri tartışılıyor

Seçmende bu duygunun çok güçlü olduğuna da dikkat çekilerek, "Biz buna rağmen şimdiye kadar dilimizi ısırdık. Her iki ittifakın da bize vaat ettiği bir şey yok. Ama olursa her iki tarafa da kapımızı kapatmıyoruz, her türlü müzakereye açığız" vurgusu yapılıyor.