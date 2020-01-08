​Hearthstone Masters Tour 2020’de Dopdolu Geçecek

2020’de gerçekleşecek altı Masters Tour turnuvası da en az 250.000 $’lık ödüle sahip olacak. Ayrıca, yapılacak kitle fonlaması girişimleriyle her bir Masters Tour etkinliğinin toplam ödül havuzunun bu meblağın çok üstüne çıkması beklenmekte (bu konuyla ilgili detayları önümüzdeki günlerde açıklayacağız). Masters Tour organizasyonları hem profesyonel Hearthstone oyuncularını hem de kendilerini göstermek isteyen amatör oyuncuları karşı karşıya getirerek bugüne dek Hearthstone Espor ekosisteminin en heyecanlı ve eğlenceli anlarına ev sahipliği yapmayı başardı.

2020’den itibaren Hearthstone Espor ekibi Masters Tour etkinliklerinde partner olarak ESL ve DreamHack’le güçlerini birleştiriyor. Masters Tour 2020’nin güncel tarih bilgileri için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz. Daha detaylı bilgileri önümüzdeki aylarda paylaşacağız.

Masters Tour #1 – Arlington, Teksas – 31/01/20 – 02/02/20 Elemeler: 03/10/19 – 24/11/19

Masters Tour #2 – Bali, Endonezya – 20/03/20 – 22/03/20 Elemeler: 12/12/19 – 26/01/20

Masters Tour #3 – Jönköping, İsveç – 12/06/20 – 14/06/20 Elemeler: 06/02/20 – 29/03/20

Masters Tour #4 – Henüz Belirlenmemiş Asya-Pasifik Bölgesi Şehri (Temmuz/Ağustos) Elemeler: 02/04/20– 24/05/20

Masters Tour #5 – Montreal, Kanada – 11/09/20 – 13/09/20 Elemeler: 04/06/20 – 26/07/20

Masters Tour #6 – Henüz Belirlenmemiş İspanya Şehri (Kasım/Aralık) Elemeler: 06/08/20 – 27/09/20



Grandmasters Turnuvası ve Küme Düşme Şartları



Hearthstone Grandmasters turnuvası 2020’de iki müthiş sezonla daha dönüş yapıyor! İlk sezon nisanda, ikincisiyse ağustosta başlayacak. Her sezon sekiz hafta sürecek ve yepyeni bir yapıya sahip olacak. İlk dört hafta boyunca maçlar üç bölgeden (Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik) katılan toplam 16 yarışmacının rotasyonuyla devam edecek. Yarışmacılar birbirlerine karşı mücadele ederken yerleştikleri sıralamaya göre puan kazanacaklar. Bu puanlar kullanılarak her bölgeden iki küme oluşturulacak.