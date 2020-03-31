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Hedefe uygun: Honor 8A Prime tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.03.2020 17:12 | Son Güncelleme

Huawei'nin alt markası Honor, Honor 30S ve Honor Play 9A'nın arkasından giriş seviyesi segmentinde iyi sayılabilecek özelliklere sahip akıllı telefonu Honor 8A Prime'ı tanıttı. Peki Honor 8A Prime özellikleri neler? Honor 8A Prime fiyatı ne kadar?

Hedefe uygun: Honor 8A Prime tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor orta-üst seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonu Honor 30S'i geçtiğimiz gün tanıttı. Honor, bu telefonu ardından yine orta seviye özelliklere sahip Honor Play 9A'yı da tüketicilerin beğenisine sundu. Fakat Honor bugün bir akıllı telefonunun daha tanıtımını gerçekleştirdi. O akıllı telefonun adı; Honor 8A Prime.

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HONOR 8A PRİME ÖZELLİKLERİ

Honor 8A Prime'ın özellikleri arasında 6,08 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran damla şeklinde bir çentiğe sahip. Bu çentikte 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Honor 8A Prime'ın donanım tarafında MediaTek Helio P35 işlemcisi karşımıza çıkıyor. Bu işlemci 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı ile destekleniyor. Honor 8A Prime'ın arka tarafında 13 MP çözünürlüğünde tek bir kamera, onun yanında ise flaş ve parmak izi okuyucusu bulunuyor.

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HONOR 8A PRİME FİYATI

Tüm gücünü 3.020 mAh değerindeki bataryasından alan Honor 8A Prime'ın fiyatına gelelim. Honor'ın yeni giriş seviyesi akıllı telefonu 125 dolardan satışa sunuldu. Fakat telefon şimdilik sadece Honor rusya resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Bunun dışındaki hiçbir ülkeden telefonu satın alabilmek mümkün değil. Ancak Honor'ın Honor 8A Prime'ı akıllı telefonu başka ülkelerde de satışa çıkartacağı tahmin ediliyor. Bu ülkelerden biri Türkiye olabilir.

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