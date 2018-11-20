"Hedefim Sensin" 30 Kasım'da izleyiciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı "Hedefim Sensin" adlı film, 30 Kasım'da vizyona girecek.

Filmde çiğ köfte satıcısı "Zekeriya Taştan" karakterini de canlandıran Demirer, filmin tanıtım toplantısında, heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu kendi yazdığım 7. senaryo. Bir çocuk daha geliyor. Ama öyle bir duygu ki. (Filmi) Yazıyorsunuz ve çekiyorsunuz, o sizin. Sonra o çocuğu bırakıyorsunuz ve artık size ait olmuyor. Herkese ait bir şeye dönüşüyor. Umarım herkesin seveceği bir çocuk olur. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emin ellerdeydik. Bütün roller çok emin ellerde oynandı. Umarım benim sevdiğim kadar seyirci de filmi sever. Bahtı açık olsun." dedi.

"Hafize" rolünü oynayan Demet Akbağ, Demirer'in yazdığı 7 senaryonun beşinde birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, "Ata ile birlikte, 'Neredesin Firuze'yi de sayarsak 6. filmimiz. Bu filmde de beraberdik. Artık sosyal medya, hayatımızın çok içinde olduğu için paylaştığımız fotoğraflar ve görüntülerden biliyorsunuz ki biz bir arada olmaktan, bir arada görünmekten, müzik dinlemekten mutluyuz. Çalışmaktan diyemiyorum çünkü çalışmak deyince zor bir şey gibi anlaşılmasın isterim. Bir arada eğlenmekten mutlu insanlarız. O yüzden de yine öyle bir iş yaptık." ifadelerini kullandı.