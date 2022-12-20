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Hedeflerinde ev hanımları, öğrenciler ve işsizler var! İkiz kardeşlerden 37 milyonluk vurgun... Bir ayağı Makedonya'da

20.12.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahisle haksız kazanç sağlayan çete çökertildi. Bir ayağının Makedonya'da olduğu tespit edilen çetenin Türkiye ayağının başında ise ikiz kardeşlerin olduğu öğrenildi. Özellikle ev hanımları, işsizler ve öğrencileri hedef alan çetenin rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri ve bu suçtan yaklaşık 37 Milyon Türk Lirası haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Hedeflerinde ev hanımları, öğrenciler ve işsizler var! İkiz kardeşlerden 37 milyonluk vurgun... Bir ayağı Makedonya'da

İzmir merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Bir ayağının bir ayağında Makedonya'da bulunan çetenin Türkiye ayağını ise ikiz kardeşin yönettiği ortaya çıktı. İkiz kardeşlerin kurduğu çetenin hedefinde ev hanımları, işsizler ve öğrenciler bulunduğu öğrenildi. CNN Türk'te yer alan habere göre, söz konusu çete buldukları yöntemle tam 37 milyon liralık haksız kazanç elde etti.

EV HANIMLARI, İŞSİZLER VE ÖĞRENCİLER HEDEFLERİNDE

İki aylık teknik takiple birlikte çetenin hesap hareketlerini inceleyen polis ekipleri, ikiz kardeşin kısa süre içerisinde büyük bir vurgun yaptığını tespit etti. Çete üyelerinin ev hanımları, işsizler ve öğrencileri seçerek onları yüksek para kazanma vaadiyle tuzaklara düşürdüğünü tespit eden ekipler, soruşturmayı derinleştirdi.

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BİR AYAĞI MAKEDONYA'DA

Haksız kazanç yöntemiyle kazandıkları paraları yurt dışına gönderen kardeşlerden birinin ise Makedonya'da organizasyonu yürüttüğü öğrenildi.

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24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde polis ekiplerinin helikopter destekli operasyonu sonucu 24 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçundan yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin eylemleri 2 aylık teknik takiple izlenmiş, finansal hareketleri mercek altına alınmış, yapılan takip ve incelemeler neticesinde şüphelilerin; işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesaplar açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri, suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklara dönüştürdükleri tespit edilmiştir.

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37 MİLYON TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Yasa dışı bahis organizasyonunun ikiz kardeşler tarafından yönetildiği, kardeşlerden birisinin bu suç çetesini yönetmek için Makedonya ülkesinde olduğu, şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri ve bu suçtan yaklaşık 37 Milyon Türk Lirası haksız kazanç sağladıkları belirlenmiştir.

Fenomen dolandırıcı çıktı! Milyonluk vurgun Fenomen dolandırıcı çıktı! Milyonluk vurgun

İzmir Merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, , Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya illerinde, 20/12/2022 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 24 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda; 331.000 TL para, 1 adet para sayma makinesi, 175 adet başkalarına ait banka kartı, 43 adet telefon, 10 adet laptop, 2 adet tablet, 2 adet USB bellek ve 1 içimlik esrar maddesi ele geçirilmiş, ayrıca şüphelilerin banka hesapları, kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği tespit edilen lüks bir otomobile el konulmuştur.


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İzmir dolandırıcı makedonya vurgun

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