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Sosyal medya fenomeni Onur Elmas dolandırıcı çıktı! Milyonluk vurgun: Lüks hayat, yurt dışı tatilleri...

14.12.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Onur Elmas, dolandırıcı çıktı. 7 kişilik bir dolandırıcılık çetesi, devremülk sahiplerini telefonla arayıp gayrimenkullerini yabancı uyruklulara yüksek fiyatla satmayı vaat ediyordu. Çok sayıda kişiyi dolandıran çetenin 5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Çetenin elebaşı Onur Elmas'ın vurgun paralarıyla lüks hayat sürdüğü öğrenildi. Yapılan operasyonla yakalanan Elmas ve 3 adamı tutuklandı. ​

Sosyal medya fenomeni Onur Elmas dolandırıcı çıktı! Milyonluk vurgun: Lüks hayat, yurt dışı tatilleri...

Birçok vatandaş, devremülklerini yabancı uyruklulara yüksek fiyatla satmayı vaat eden çetenin eline düştü. 5 milyonluk vurgun yapan çetenin elebaşı ise sosyal medya fenomeni Onur Elmas çıktı. Elmas'ın vurgun paralarıyla lüks bir hayat sürdüğü ve yurt dışında tatiller yaptığı belirlendi. Polisin operasyonuyla yakalanan Elmas ve 3 adamı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

5 MİLYON TL'LİK DOLANDIRICILIK

Hayatları alt üst oldu. Bir sosyal medya fenomeninin elebaşı olduğu çete onlar gibi birçok kişiyi 5 milyon TL dolandırdı.

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7 kişilik bir dolandırıcılık çetesi, devremülk sahiplerini telefonla arayıp gayrimenkullerini yabancı uyruklulara yüksek fiyatla satmayı vaat ediyordu.

"350 BİN TL'MİZİN GİTTİĞİNİ GÖRDÜK"

Hayatlarının şokunu yaşayan Yılmaz çifti, "Ne gecemiz gece, ne gündüzümüz gündüz. Katarlıların gelmesi için bizden uçak ve otel masrafı adı altında 32 bin TL aldılar. Verdik parayı eve geldiğimiz de 'biz ne yaptık' dedik." diye konuştu.

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Sahtekarlar parayı iade edeceğiz deyip çiftin telefonlarını aldılar. 'Orada tüm banka bilgilerimi' kopyalamışlar diyen kadın, "350 bin TL'mizin gittiğini gördük" dedi.

ÇETENİN LİDERİ ONUR ELMAS ÇIKTI

Kanal D Haber'in haberine göre sadece Yılmaz çifti değil başka mağdurlar da vardı. Hepsi soluğu emniyette aldı. Polis yaptığı inceleme sonucunda çetenin yapısı ve yöntemini de deşifre etti ve lider sosyal medya fenomeni Onur Elmas çıktı. Elmas vurgun paraları ile lüks içinde yaşıyor, yurt dışına çıkıyor. Polis çeteyi deşifre etti ve 7 kişiyi gözaltına aldı. Çete lideri fenomen ve 3 adamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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dolandırıcılık Sosyal medya fenomeni

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