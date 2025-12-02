KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda

Heidi Klum vücudundaki kurt ve parazitlere savaş açtı! "Tamamen bitkisel bir içecek"

Ünlü model Heidi Klum kendisinden 16 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile birlikte uyguladıkları “parazit temizliği” programını anlattı. Model tamamen bitkisel bir içicek içtiklerini söyledi.

Heidi Klum vücudundaki kurt ve parazitlere savaş açtı! "Tamamen bitkisel bir içecek"

52 yaşındaki Heidi Klum yıllara meydan okuyan güzellik ve bakım sırlarını sık sık sosyal medyadan paylaşıyor. Klum kendisinden 16 yaş küçük eşiyle birlikte “kurt ve parazit temizliği” detoksu yaptı.

Ünlü model, eşi Tom Kaulitz ile birlikte uyguladığı program sonunda vücudunda gözle görülür bir değişim olmadığını söyledi.

Heidi Klum vücudundaki kurt ve parazitlere savaş açtı! "Tamamen bitkisel bir içecek" 1

Page Six'te yer alan haberlere göre, Heidi Klum, detoks sürecinin başlangıcını sosyal medyada gördüğü içeriklerden ilham alarak yaptıklarını belirtti. Eşi Tom Kaulitz ile birlikte uyguladığı programın iki aşamalı olduğunu söyleyen Klum, bitkisel ürünlerle yapılan temizliğin bazı parazitleri ve yumurtalarını hedef aldığını açıkladı.

Model Klum açıklamasında, "Sabahları eşinizle birlikte bunu yapmak daha kolay çünkü bu tuhaf içeceği içmeniz gerekiyor. Tamamen bitkisel bir içecek ama yine de iğrenç ve her gün bunu rutin olarak yapmanız gerekiyor" dedi.

Heidi Klum vücudundaki kurt ve parazitlere savaş açtı! "Tamamen bitkisel bir içecek" 2

Uzmanlar ise bu tür parazit temizliği uygulamalarının bilimsel bir temele dayanmadığını ve çoğu zaman gereksiz olduğunu belirtiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vakalarda Türkiye’de ciddi artış! İşte yanlış bilinenler...Vakalarda Türkiye’de ciddi artış! İşte yanlış bilinenler...
5 bin TL ile iş kurdu: KPSS ve ticaret bir arada!5 bin TL ile iş kurdu: KPSS ve ticaret bir arada!

Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.