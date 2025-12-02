Heidi Klum vücudundaki kurt ve parazitlere savaş açtı! "Tamamen bitkisel bir içecek"

52 yaşındaki Heidi Klum yıllara meydan okuyan güzellik ve bakım sırlarını sık sık sosyal medyadan paylaşıyor. Klum kendisinden 16 yaş küçük eşiyle birlikte “kurt ve parazit temizliği” detoksu yaptı.

Ünlü model, eşi Tom Kaulitz ile birlikte uyguladığı program sonunda vücudunda gözle görülür bir değişim olmadığını söyledi.

Page Six'te yer alan haberlere göre, Heidi Klum, detoks sürecinin başlangıcını sosyal medyada gördüğü içeriklerden ilham alarak yaptıklarını belirtti. Eşi Tom Kaulitz ile birlikte uyguladığı programın iki aşamalı olduğunu söyleyen Klum, bitkisel ürünlerle yapılan temizliğin bazı parazitleri ve yumurtalarını hedef aldığını açıkladı.

Model Klum açıklamasında, "Sabahları eşinizle birlikte bunu yapmak daha kolay çünkü bu tuhaf içeceği içmeniz gerekiyor. Tamamen bitkisel bir içecek ama yine de iğrenç ve her gün bunu rutin olarak yapmanız gerekiyor" dedi.

Uzmanlar ise bu tür parazit temizliği uygulamalarının bilimsel bir temele dayanmadığını ve çoğu zaman gereksiz olduğunu belirtiyor.