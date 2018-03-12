Hem de kimyasal olmadan…

Çoğu zaman kabus haline gelen temizlikte kullandığımız malzemeler bir de kimyasal içeriyorsa bu sefer sadece yorulmak değil sağlığımızı kaybetmekle de karşı karşıya kalırız.

Doğal fırın temizleyici hazırlamak için gerekli malzemeler;

1/2 su bardağı sıvı sabun (veya sıvı arap sabunu)

1,5 su bardağı karbonat

1/4 su bardağı beyaz sirke (bulamazsanız doğal elma sirkesi)

Yeterince su

Temizleyici nasıl hazırlanır?

Sabun, karbonat ve sirkeyi su ile karıştırıp bir macun hazırlayın. Bu macunu küçük bir boya fırçası ile fırının tabanı ve yanlarına sürün. Macunu fırın camına sürmemeye dikkat edin . Fırının kapağını kapatıp bu şekilde en az 7-8 saat bekletin. Ardından fırın içindeki tepsi ve ızgaraları çıkarıp temizleyin.

Kapağı kapalı şekilde bekletilen fırını daha sonra bir kaba koyduğunuz su ile sünger yardımıyla temizleyin. Su ile temizlediğiniz fırını ardından kağıt havlu ile kurulayın.

Fırın kapağının camı nasıl temizlenir?

Fırın camını temizlemek için de su ve karbonattan yararlanabilirsiniz. 1/4 su bardağı karbonatı su ile karıştırarak kıvamlı bir macun hazırlayın. Bu macunu bir süngerle camı kaplayacak şekilde sürün. 20 dakika bekledikten sonra nemli bir sünger ile camı silin. Ardından kavut havlu ile camı ovalayın.