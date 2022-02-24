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Hem doğal hem sağlıklı! Sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz keçiboynuzu kürünün faydalarına inanamayacaksınız

24.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı bir yaşam sürmek için yeterli uyku, spor ve dengeli beslenme çok önemli. Tüm bunların yanında takviye edici bazı kürlerle vücudunuzu destekleyebilirsiniz. Keçiboynuzu kürü de bunlardan biri! Birçok hastalığın tedavi sürecine destek sağlayan ve bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu enfeksiyonlardan koruyan keçiboynuzu kürünü nasıl yapacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Hem doğal hem sağlıklı! Sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz keçiboynuzu kürünün faydalarına inanamayacaksınız

B2, B3, B6, C vitaminleri ile demir, magnezyum, potasyum içeriği sayesinde keçiboynuzunun üreme sistemi sağlığından cilt sağlığına birçok faydası var. Genellikle macun ve pekmez olarak tüketilen keçiboynuzundan pratik bir şekilde yararlanmak istiyorsanız bu bitkiyi kür haline getirmeyi tercih edebilirsiniz. Peki, keçiboynuzu kürü nasıl hazırlanır? Keçiboynuzu kürünün faydaları neler? Bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız buyurun yazımıza!

KEÇİBOYNUZU KÜRÜ

MALZEMELER:

  • 500 ml içme suyu

  • 6 adet keçiboynuzu

YAPILIŞI:

  • İçme suyunu derin bir tencere içine alarak kaynatın.

  • Su kaynama noktasına ulaşınca dilerseniz ocağı kapatabilir veya kısık ateşe alabilirsiniz.

  • Keçiboynuzlarını ellerinizle ufak parçalara ayırıp kaynayan suyun içine ekleyin.

  • Eğer ocağın altını kapattıysanız keçiboynuzlarının demlenmesi için tencerenin kapağını kapatıp 20-25 dakika bekleyin. Ocağın altını kıstıysanız parçaları suyun içine attıktan sonra 2-3 dakika kaynatıp demleyin.

  • Demleme işleminin ardından tel süzgeç kullanarak tenceredeki karışımı bir sürahiye veya boş bir kaba aktarın.

  • Süzme işleminin ardından keçiboynuzu kürünüz hazır!

  • Kürü kullanmaya başladığınız hafta her gün 1 bardak içebilirsiniz. Sonrasında bir hafta ara vermeniz gerekir. Uygulamaya bir hafta kullanıp bir hafta ara vererek devam edebilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU KÜRÜNÜN FAYDALARI

  • Akciğerlerin temizlenmesine ve akciğerlerde oluşan ödemi azaltmaya yardımcı olur. Bu sebeple astım ve nefes darlığı gibi problemler yaşayanlar; semptomlarını hafifletmek için doktor kontrolünde keçiboynuzu kürü tüketebilir.

  • Erkeklerde sperm sayısını arttırmaya yardımcı olur.

  • Cilt sağlığını destekleyen keçiboynuzu kürü, yaşlanma belirtilerini geciktirir.

  • Bağırsaklarda zararlı bakteri oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

  • Özellikle ileri yaştaki kadınlarda sıklıkla görülen kemik erimesi problemine karşı kemik sağlığını destekler.

  • Detoks özelliği ile vücuttaki toksinlerin ve radyasyonun dışarıya atılmasını sağlar.

  • Bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

  • Kırmızı kan hücrelerinin üretiminin artmasına yardımcı olarak kansızlığı önler.


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