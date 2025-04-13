Hem lezzetli hem pratik! Airfryer’da pizza tarifi

Hamuruyla, sosuyla ve üstüne eklenen lezzetli malzemelerle kendi Airfryer pizzanızı yapmak artık çok kolay! Evde mini bir pizzacı açmış gibi hissedeceğiniz Airfryer'da pizza tarifi için ihtiyacınız olan tüm ürünleri sizin için bir araya getirdik. Çıtır tabanlar için tortilla ekmeklerinden pizzanıza son dokunuşu yapacak baharatlara, soslardan kesim ekipmanlarına kadar her şey hazır. Şimdi kollarınızı sıvayın, malzemeleri kapın ve Airfryer ile nefis pizzalar pişirmeye başlamanın keyfini çıkarın!

Airfryer'da pizza malzeme listesi

2 büyük Tortilla ekmeği

Rendelenmiş mozzarella peyniri

Pizza sosu

İstediğiniz sebzeler (mantar, biber vb.)

Salam/sucuk/sosis

Zeytinyağı

Kuru kekik

Airfryer'da pizza nasıl yapılır?

Tortilla ekmeğini airfryer'ın tabanına yerleştirin. Üzerine rendelenmiş mozarella peynirini eşit şekilde dağıtın.

Peynir serptiğiniz tortillanın üzerine ikinci ekmeği serin. Üzerine pizza sosunu ve mozarella peynirini ekleyin.

Peynirden sonra isteğinize göre sebze ve çeşili yeşillik ekleyebilirsiniz. Klasik malzemelerden ilerlemek isterseniz mantar, biber, zeytin, sucuk, salam ve sosis gibi yiyecekleri ekleyebilirsiniz.

Dilediğiniz malzemeleri ekledikten sonra kekik, pulbiber ve tuz ile zeytinyağı gezdirerek pizzanızın tadını taçlandırabilirsiniz.

Hazneyi cihaza yerleştirdikten sonra airfryer'ı 180 derece ve 7-8 dakikaya ayarlayın. Peynir üstte tamamen eriyince ve altın kahverengi noktalar oluşunca pizzanız olmuş demektir.

Eşit dilimlere bölüp servis tabağına alınca Tortilla pizzanız yemeye hazır!

Afiyet olsun!

Tarifte kullanılan malzemeler

1. Lezzetli pizzaların sırrı: Philips 3000 Serisi HD9243/90 Large Airfryer

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Evde pizza keyfi yapmak istiyorsanız Philips Airfryer tam da aradığınız ürün! Rapid Air teknolojisi sayesinde pizzanın dışını çıtır çıtır, içini tam kıvamında pişiren airfryer'ın XXL kapasitesiyle tek seferde bol malzemeli büyük pizzalar yapabilir, sıcak tutma özelliğiyle ikinci dilimi de aynı lezzette yiyebilirsiniz. Yağı azaltan Fat Removal teknolojisiyle daha hafif ama tadından ödün vermeyen pizzalar hazırlayabilirsiniz. Üstelik çıkarılabilir parçaların bulaşık makinesinde yıkanabilmesiyle temizliği de çok kolay!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, Philips Airfryer’ın pişirme kalitesinden çok memnun. Kızartmalardan tatlılara kadar birçok farklı tarifi deneyen kullanıcılar, özellikle büyük hacmi ve hızlı ısınma süresiyle mutfakta ciddi zaman kazandıklarını belirtiyor.

Philips airfryerı'n yanında COSORI 5,5 L Sıcak Hava Fritözü almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Temiz hazneler için: Busstier Kare Airfryer Pişirme Kağıdı (50 Adet)

Airfryer’da pizza yaparken artık zorlu yağ lekeleriyle uğraşmak yok! Busstier pişirme kağıdıyla fazla yağ emiliyor, yiyecek yapışmıyor ve Airfryer tertemiz kalıyor. Isıya dayanıklı ve delikli yapısıyla hava dolaşımını engellemiyor, böylelikle pizzanız çıtır çıtır oluyor. Kullan at özelliği sayesinde de işler bittikten sonra tek yapmanız gereken pişirme kağıdını çöpe atmak!

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda kullanıcılar Busstier kağıdın hayat kurtarıcı olduğunu söylüyor. Hem temizlik derdini ortadan kaldırması hem de zamandan tasarruf ettirmesi çok beğeniliyor. Ayrıca pek çok kişi “Airfry'da vazgeçilmezim oldu." diyor.

Busstier airfryer pişirme kağıdının yanında ChioSun Yağ Püskürtücü Şişe almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Leziz ve doyurucu pizza tabanı: Aly Çiya Tohumlu Tortilla (6'lı Paket)

Pizzanızı klasik hamur yerine daha sağlıklı ve farklı bir alternatifle yapmak isterseniz Aly tortilla tam size göre! Dışı hafif çıtır, içi yumuşak dokusuyla özellikle airfryer’da pizzaya dönüştürmek için harika bir seçenek olan tortilla, içindeki çiya tohumu ile hem tok tutuyor hem de pizzaya ayrı bir tat katıyor. pizzanın tabanı olarak şahane iş çıkaran Aly tortillayı gündelik tariflerde de dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar "Çok güzeldi. Siparişimi tekrarlayacağım. Diyettekilere birebir, öneriyorum." yorumlarıyla tortilla lavaşı hem sağlıklı hem de çok lezzetli bulmuş.

Aly tortilla lavaşın yanında Tandoor 10'lu Tam Buğday Tortilla almak isterseniz buraya tıklayın.

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4. Her zaman farklı bir tat için: Barilla Basilico, Arabbiata ve Napolletana Sos (400 gr)

Pizzanın ruhu sosta gizli! İster acılı sevin ister klasik, Barilla'nın bu üçlü sos setiyle her seferinde farklı ama her zaman enfes pizzalar yapabilirsiniz. Mevsiminde toplanmış sebzelerle hazırlanan bu soslar, hazır ve kullanıma pratik şekilde sunuluyor. Üstelik, glütensiz ve katkı maddesi içermemesiyle de gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar sosların tadını ve pratikliğini çok seviyor. "Tadı muadillerinden çok daha iyi ve koruyucu katkısı olmadan hazırlanmış bir ürün." diyen kullanıcılar, sosları birçok tarifte kullandıklarından ve lezzetini beğendiklerinden bahsediyor.

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5. Pizzanıza karakter katan: Apikoğlu Dana Kangal Sucuk (3'lü Paket)

Sucuksuz pizza olur mu hiç diyorsanız doğru yerdesinız. Apikoğlu dana kangal sucuk özel baharat karışımıyla pizzaya gerçek bir karakter katıyor. İçindeki doğal sarımsak, kimyon ve biberler sayesinde her dilimde tam bir lezzet patlaması yaşatıyor. Ayrıca üçlü paket oluşuyla stok yapmayı da kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar yorumlarda Apikoğlu'nun çok iyi bir sucuk olduğunu söylüyor. Genelde "Sucuklar gerçekten çok lezzetli." ve “Yıllardır kullandığım bir ürün.” yorumlarının öne çıktığı sucuk, uzun süre bozulmadan saklanabilmesiyle de çok beğeniliyor.

Apikoğlu sucuğun yanında Namet Dana Macar Salam almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Pizzaya yakışan tat: Komili Riviera Zeytinyağı (1 Litre)

Pizzanın hamurunu yoğururken ya da fırına atmadan önce üzerine hafifçe gezdirmek için ideal bir seçenek olan Komili Riviera Zeytinyağı, daha sağlıklı tercihler yapmak isteyenler için birebir. Ne kokusu ağır ne de tadı baskın, bu sayede pizzadaki diğer malzemeleri gölgede bırakmadan enfes bir aroma katıyor. Üstelik hafif yapısıyla ister soslarda ister taban hazırlığında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, Komili Riviera'nın yemekler ve kızartmalar için uygun olduğu vurguluyor. Sıcak yemeklere de başka bir lezzet kattığını söyleyen kullanıcılar, zeytinyağının hem uygun fiyatlı hem de kaliteli olduğunu belirtiyor.

Komili zeytinyağının yanında Komili Natürel Sızma Zeytinyağı almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Pizzaya nefis bir dokunuş: Knorr Baharat Serisi Kekik (20 gr)

Pizza yaparken son olarak biraz kekik eklemek, yemeğin lezzetini ikiye katlayan bir yöntem! Knorr’un toz kekiği de pizzanın üzerinde hem mis gibi bir koku bırakıyor hem de tadını bir üst seviyeye çıkarıyor. Tam kıvamındaki aromasıyla gelen kekik, tazeliğini uzun süre koruyor. Evde yaptığınız pizzaları restoran kalitesine taşıyacak Knorr kekik ile tüm yemeklerinize farklı bir tat katabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar "Çok lezzetli ve kokusu müthiş. Bilye kekik ve normal kekik karışımı." yorumuyla Knorr kekiğin kokusunu çok beğeniyor. Kullanıcılar aynı zamanda "Birçok markanın ürününe göre hem daha kaliteli hem de fiyatı çok uygundu." yorumunu da yapıyor.

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8. Estetik sunumlar yapmak için: Bambu Yuvarlak Pasta Pizza Servis Sunum Tabağı (30 cm)

Evde pizza yapmak ve hoş bir sunum yapmak istiyorsanız bambu servis tabağı işinizi fazlasıyla görecek bir ürün. Geniş yüzeyiyle pizzayı dilimleyip hızlıca servis edebilir, görüntüsüyle sofranıza şıklık katabilirsiniz. Hafif ama dayanıklı yapısıyla kullanımı pratik, dolapta saklaması kolay olan sunum tabağını sadece pizza değil kahvaltı için de kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Pizza dışında kahvaltı sunumlarında da tercih edilen bambu sunum tabağı hakkında kullanıcılar, "Kaliteli ve güzel. Premium his ve görüntü." ve "Sağlam ve kaliteli." yorumlarını yapıyor.

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9. Her dilimi kusursuz kesen: Zwilling Pro Pizza Kesici (20,1 cm)

Evde pizza yapıyorsanız dilimleme kısmını şansa bırakmamalısınız! Zwilling’in keskin pizza kesiciyle de pizzanızı zahmetsizce ve dağılmadan dilim dilim ayırabilirsiniz. 18/10 paslanmaz çelik yapısı ve parmak koruması sayesinde hem güvenli hem de uzun ömürlü bir ürün olan kesici, yuvarlak bıçağıyla kalın ya da bol malzemeli pizzaları bile tek seferde kesmeyi sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, Zwilling kesicinin keskinliğini ve kalitesini çok övüyor. "Uzun yıllar iş görecek keskin ağızlı, sağlam yapılı bir pizza kesici." diyen kullanıcılar, bıçağı yıkamanın ve temiz tutmanın kolay olmasını da büyük artı olarak görüyor.

Zwilling pizza kesicinin yanında IKEA Uppfylld Pizza Kesici almak isterseniz buraya tıklayın.

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