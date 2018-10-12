Hem saçınız güzelleşecek hem de paradan tasarruf edeceksiniz

Sizin için etkili bakım ipuçlarından bir derleme yaptık. SABUN, DUDAK KREMİ VE JELATİN KIVIRCIK SAÇLARLA BAŞA ÇIKMANIZA YARDIMCI OLACAKTIR Kıvırcık saç bakımı zaman zaman zor olabilir. Ancak bu sıradışı ürünler bu sorunla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Saçları yatıştırmak için kokulu sabun ya da birbirine dolanmış saçları açmak için dudak kremi sürüp tarayabilirsiniz. Zamanınız varsa ve daha etkili bir sonuç almak istiyorsanız jelatin maske uygulayabilirsiniz. Maske tarifi için: bir miktar jelatin tozu, saç kremi, maden suyu (gerekli değil), yumurta sarısı (gerekli değil). 3 çorba kaşığı suya 1 yemek kaşığı jelatin tozu karıştırın (daha iyi sonuçlar elde etmek için maden suyunu kullanabilirsiniz.) Tüm jelatinlerin çözüldüğünden emin olana dek karıştırın ve içine saç kremi ekleyin. Saçı güçlendirmek için bir yumurta sarısı da ekleyebilirsiniz. Çok fazla saç derisine nüfuz ettirmeden karışımı saça uygulayın. Ardından, bir duş başlığı takın ve saçınızı bir havlu ile 40 dakika boyunca kapatın. Bu maske saçınızı parlak ve pürüzsüz hale getirecek.

SAÇINIZA UYGUN TARAK KULLANIN Saç sağlığı sizin yaptığınız mekanik manipülasyonlara bağlıdır. Sağlıklı saçlar istiyorsanız kullandığınız taraklar, fırçalar da hayati önem taşımaktadır. Uzmanlar, saçlarınız kuruduğunda saç derisine masaj yapan saç fırçalarını öneriyor. bu fırçalar saç folikülleri için gerçekten yararlı olan masajı sağlar. Ve cilt tarafından üretilen sebumu yayar ve saçları parlak yapar. Çabuk kırılabileceğinden saçlarınızı ıslakken değil hafif nemliyken fırçalamanız daha doğru olur. SAÇ BÜYÜME HIZINI ARTIRMAK İÇİN YUMURTA MASKESİ Saçlar çoğunlukla proteinler ve amino asitlerden oluşur ve yumurta da tüm bunları karşılar. Yumurta sarısı, saçı güçlü ve yumuşak yapar, saçın kırılmasını önler ve saçın büyümesini uyarır. Bal saçınızı çok yumuşak yapan harika bir saç kremidir. 2 çorba kaşığı hint yağı, 1 yumurta sarısı ve 1 çorba kaşığı organik balı karıştırın. Karışımı saç köklerine dikkatlice masaj yaparak uygulayın. Daha sonra duş başlığı geçirin ve birkaç saat bekletin. Daha sonra saçınızı şampuanla ve saç kremi ile yıkayın. Prosedürü haftada 2 kez tekrarlayın ve sadece birkaç ay sonra, çabalarınızın etkileyici

bir sonucunu göreceksiniz.