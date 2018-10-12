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Hem saçınız güzelleşecek hem de paradan tasarruf edeceksiniz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 12.10.2018 15:37 | Son Güncelleme

Saç bakımı konusu her dönem popülerliğini kormuştur ve şaşırtıcı değildir, çünkü farklı çalışmalara göre, güzel saçlar kadın güzelliğinin ve sağlığının ana işaretlerinden biri olarak kabul edilir. Ancak, sağlıklı güzel saçlara sahip olmak istiyorsanız, pahalı bakımlar yaptırmanız gerekmiyor. Tek yapmanız gereken internette dolaşan ya da çevremizden duyduğunuz efsanelerden uzak durmak ve evde sahip olduğunuz şeylerin yararlı nitelikleri hakkında daha fazla şey öğrenmek.

Hem saçınız güzelleşecek hem de paradan tasarruf edeceksiniz

Sizin için etkili bakım ipuçlarından bir derleme yaptık.

SABUN, DUDAK KREMİ VE JELATİN KIVIRCIK SAÇLARLA BAŞA ÇIKMANIZA YARDIMCI OLACAKTIR

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Kıvırcık saç bakımı zaman zaman zor olabilir. Ancak bu sıradışı ürünler bu sorunla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Saçları yatıştırmak için kokulu sabun ya da birbirine dolanmış saçları açmak için dudak kremi sürüp tarayabilirsiniz. Zamanınız varsa ve daha etkili bir sonuç almak istiyorsanız jelatin maske uygulayabilirsiniz. Maske tarifi için: bir miktar jelatin tozu, saç kremi, maden suyu (gerekli değil), yumurta sarısı (gerekli değil). 3 çorba kaşığı suya 1 yemek kaşığı jelatin tozu karıştırın (daha iyi sonuçlar elde etmek için maden suyunu kullanabilirsiniz.) Tüm jelatinlerin çözüldüğünden emin olana dek karıştırın ve içine saç kremi ekleyin. Saçı güçlendirmek için bir yumurta sarısı da ekleyebilirsiniz. Çok fazla saç derisine nüfuz ettirmeden karışımı saça uygulayın.

Ardından, bir duş başlığı takın ve saçınızı bir havlu ile 40 dakika boyunca kapatın. Bu maske saçınızı parlak ve pürüzsüz hale getirecek.

SAÇINIZA UYGUN TARAK KULLANIN

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Saç sağlığı sizin yaptığınız mekanik manipülasyonlara bağlıdır. Sağlıklı saçlar istiyorsanız kullandığınız taraklar, fırçalar da hayati önem taşımaktadır. Uzmanlar, saçlarınız kuruduğunda saç derisine masaj yapan saç fırçalarını öneriyor. bu fırçalar saç folikülleri için gerçekten yararlı olan masajı sağlar. Ve cilt tarafından üretilen sebumu yayar ve saçları parlak yapar. Çabuk kırılabileceğinden saçlarınızı ıslakken değil hafif nemliyken fırçalamanız daha doğru olur.

SAÇ BÜYÜME HIZINI ARTIRMAK İÇİN YUMURTA MASKESİ

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Saçlar çoğunlukla proteinler ve amino asitlerden oluşur ve yumurta da tüm bunları karşılar. Yumurta sarısı, saçı güçlü ve yumuşak yapar, saçın kırılmasını önler ve saçın büyümesini uyarır. Bal saçınızı çok yumuşak yapan harika bir saç kremidir. 2 çorba kaşığı hint yağı, 1 yumurta sarısı ve 1 çorba kaşığı organik balı karıştırın. Karışımı saç köklerine dikkatlice masaj yaparak uygulayın. Daha sonra duş başlığı geçirin ve birkaç saat bekletin. Daha sonra saçınızı şampuanla ve saç kremi ile yıkayın. Prosedürü haftada 2 kez tekrarlayın ve sadece birkaç ay sonra, çabalarınızın etkileyici
bir sonucunu göreceksiniz.

SAÇI UZUN SÜRE TAZE TUTMAK İÇİN EV YAPIMI KURU ŞAMPUAN

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Kuru şampuan, saçları su kullanmadan temizlemek için kullanılır. Bu şampuanlar birçok farklı elementten yapılmış olsa da, bu şampuanı evde yapmak gerçekten çok basittir: 2 çorba kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı kakao tozu (koyu saçlar için), seçtiğiniz bazı uçucu yağlardan 5-6 damla (gerekli değil), geniş bir makyaj fırçası. Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Karışımı bir şişeye koyun. Kullanmadan önce, şişeyi iyice çalkalayın ve ardından karışımı saçların üzerine sürün. Bir fırça kullanıyorsanız, köklere biraz toz koyup, fazladan sebumu emmesini bekleyin ve sonra saçı iyice
fırçalayın. Son olarak, şampuanın kalan parçalarını çıkarmak ve saçları daha hacimli hale getirmek için bir saç kurutma makinesi kullanın.

KEPEKTEN KURTULMAK İÇİN

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Aspirini, bugüne dek ağrılarımızı geçirmesi için kullandık ama şimdi güzellik tarifi için kullanacağız. Aspirin kepekle savaşmak için kullanılabilir. Yapmanız gereken şey birkaç hapı ezmek, normal şampuanla karıştırmak ve saç derisine uygulamak. Karışımı birkaç dakika bekletin ve sonra iyice yıkayın. Sonra, kafa derisine bir aspirin ve sıcak su karışımı masaj yapın, 10 dakika bekletin ve sonra yıkayın. Ardından saçınızı bir havluyla dikkatlice kurutun. Aspirin birçok kepek önleyici şampuanda kullanılan salisilik asit içerir.

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