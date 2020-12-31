Hematüri (idrarda kanama) nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir?

İdrardan kan gelmesi olarak bilinen hematüri, genel olarak sadece takip edilen bir hastalık olsa da bazı durumlarda olası sağlık problemlerine işaret edebilir. Peki, hematüri nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Hematüri Nedir? İdrarda kan hücrelerinin bulunması ve idrar eşliğinde kanın gelmesi durumuna “hematüri” denir. Bu çoğu zaman gözle görülebilen bir durum olsa da kimi zaman yalnızca mikroskop ile fark edilebilir. Bu bakımdan hematüri iki farklı şekilde görülür. Bunlar; Mikro hematüri: İdrarda bulunan kanın gözle görülmesini güçleştirir. Bu durumda idrarda bulunan kırmızı kan hücreleri yoğun ve tehlikeli olsa da idrar normal renginde görülebilir. Bu nedenle sadece mikroskobik inceleme ile tespit edilir. Bu duruma kanser, enfeksiyonlar, böbrek hastalığı ve ender kan bozuklukları gibi durumlar neden olabilir. Makro hematüri: Kan hücrelerinin idrarda görülebilmesidir. Görülen rengin yoğunluğu kan hücreleriyle doğru orantılıdır. Bu durumda kan pembe, kırmızı, kahverengi veya bordo olabilir.

Hematüri Nedenleri Nelerdir? Hematüri nedenleri arasında bulunan faktörler şöyle sıralanabilir: İdrar yolunda yaşanan enfeksiyonlar

Böbrekte yaşanan enfeksiyonlar

Böbrek taşı

Mesane sorunları

Prostat büyümesi

Böbrekte yaşanan hasarlar

Kanser

Kalıtsal sorunlar

Aşırı egzersiz

İlaç kullanımı Tedavi gerektiren önemli nedenler: Böbrek taşı

VUR (Vezikoüreteral Reflü)

Bakteriyel sistit

Mesane taşı

UP darlık

Renal parankimal hastalık

Semptomatik BPH

Üretral darlık ya da mea darlığı

Mesane papillomu

Mikobakteriyel sistit

Piyelonefrit

Hidronefroz

Üreter taşı

Renal arter darlığı

Renal ven trombozu Takip gerektiren nedenler: Radyasyon sistiti

Mesane divertikülü

Atrofik böbrek

Mesane boynu darlığı

İnterstisyel sistit

Asemptomatik BPH

Papiller nekroz

Renal A-V fistül

Renal kontüzyon

Polikistik böbrek

Prostatit

Sistosel

Nörojenik mesane

Sistitis sistika/glandularis

Üreterosel

Eozinofilik sistit

Fimozis Yaşamı tehdit eden nedenler: Mesane kanseri

Renal hücreli kanser

Prostat kanseri

Üreter transizyonel hücreli tm

Renal transizyonel hücreli tm

Metastatik karsinom

Üretral kanser

Penis kanseri

Renal lenfoma

Abdominal aort anevrizması İyi huylu prostat bezinde büyüme 40 yaş ve üzeri erkeklerde sıkça görülen prostat bezinin şişerek idrar torbasına baskı yapması durumudur. Bu durum idrarda kan görülmesi yanında, idrar yapmada zorluk ve sıklıkla idrara çıkma şikayetlerine de neden olur. Bu rahatsızlığı yaşayan erkeklerin alkol ve kafein içeren gıdaları dikkatli tüketmesi gerekir. İdrar yollarını tutan kanserler Erkeklerde idrarda kana rastlamak prostat kanserinin; kadın ve erkeklerde ise mesane veya böbrek kanserinin bir işareti olabilir. Erken tanı ve teşhis bu hastalıkların tedavisinde hayati önem taşır. Mesane kanserlerinin %80’inde idrarda gözle görülen ağrısız kan, bir kanser belirtisi olarak karşımıza çıkar. Kalıtsal hastalıklar İdrarda görülen kan kalıtsal bazı hastalıkların işareti olabilir. Bunlar arasında polikistik böbrek hastalığı, hemofili, orak hücre anemisi ve bazı kan pıhtılaşma bozuklukları mevcuttur. Ailesel iyi huylu hipokalsiürik hiperkalsemi ise sadece çubukla yapılan idrar testinde ortaya çıkan daha zararsız bir kalıtsal hastalıktır.