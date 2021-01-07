Hemen ameliyat masasına yatmayın... Bu yöntem göğüsleri dikleştiriyor

Göğüs masajı, bilinen ancak ihmal edilen bir uygulama. Bunun faydaları sadece cinsel uyarımla sınırlı değil, aynı zamanda kişinin genel refahı için de önemli.
Bilimsel araştırmalar, göğüs masajının kanserle savaşmaya da yardımcı olduğunu gösteriyor. Adelaide Üniversitesi Toplum Hekimliği Bölümü'nden Profesör Tim Murrell, aslında "meme ucu stimülasyonu kan akışını teşvik eder ve hücreleri kansere neden olan kimyasalları göğüs kanallarından atmaya teşvik eden yararlı bir kadınlık hormonu üretimini teşvik eder' diyor.
Göğüs masajı, endokrin sistemi güçlü bir hormon kokteyli salgılaması için uyarır: Prolaktin, oksitosin ve östrojen. Prolaktinin ayrıca göğüsleri hafifçe büyüttüğü bilinmektedir. Düzenli meme masajı, tendonları ve kasları sıkılaştırarak ve tonlandırarak memeyi kaldırır.
Göğüslere yapılan düzenli masaj, kan ve lenf dolaşımını sağlayarak toksinlerin ve hormonların birikimini azaltır.
Şimdi dilerseniz göğüs masajı nasıl yapılır bir bakalım.
Masaja başlayın. Göğsün alt kısmını sıvazlayarak masaja başlayın. Vücudu ısıtmak için yapılan bu sıvazlama hareketine efloraj denir.
Göğüs etrafına efloraj uygulayın Ellerinizi dairesel hareketlerle göğüs çevresinde kaydırarak efloraj uygulayın.
Göğüslere masaj yapın. Göğüslerden birini ellerinizin arasına alıp, göğüs çevresinde ileri geri hareket ettirerek masaj yapın. Aynı hareketi diğer göğüs için de uygulayarak masaja devam edin.
Baskı uygulayın. Ellerinizi üst üste koyup göğsün ortasına yerleştirin. Birkaç defa hafifçe baskı uygulayıp göğsün altına doğru efloraj yapın. Bu hareketi birkaç defa tekrarlayın.
Omuzlara baskı uygulayın. Omuzlara hafifçe baskı uygulayın. Parmaklarınızı dairesel hareketlerle göğüs üzerinde kaydırarak omuzlara getirin ve hafifçe baskı uygulayın.
Masajı bitirin. Omuz başından, boyun ile göğüs arasında kalan bölgeye doğru efloraj yapın. Ellerinizi üst üste koyup göğüslerin ortasına yerleştirerek masajı bitirin.
Birkaç seans sonra eskisine nazaran daha dik göğüslere kavuşacaksınız.
Tabii ki, anında sonuç almayı beklememelisiniz - Göğüslerinizin canlandığını görmek istiyorsanız, rutininize kesinlikle çok fazla zaman ve çaba harcamanız gerekecek.
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