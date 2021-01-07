Hemen ameliyat masasına yatmayın... Bu yöntem göğüsleri dikleştiriyor

Göğüs masajı, bilinen ancak ihmal edilen bir uygulama. Bunun faydaları sadece cinsel uyarımla sınırlı değil, aynı zamanda kişinin genel refahı için de önemli.

Bilimsel araştırmalar, göğüs masajının kanserle savaşmaya da yardımcı olduğunu gösteriyor. Adelaide Üniversitesi Toplum Hekimliği Bölümü'nden Profesör Tim Murrell, aslında "meme ucu stimülasyonu kan akışını teşvik eder ve hücreleri kansere neden olan kimyasalları göğüs kanallarından atmaya teşvik eden yararlı bir kadınlık hormonu üretimini teşvik eder' diyor.

Göğüs masajı, endokrin sistemi güçlü bir hormon kokteyli salgılaması için uyarır: Prolaktin, oksitosin ve östrojen. Prolaktinin ayrıca göğüsleri hafifçe büyüttüğü bilinmektedir. Düzenli meme masajı, tendonları ve kasları sıkılaştırarak ve tonlandırarak memeyi kaldırır.

Göğüslere yapılan düzenli masaj, kan ve lenf dolaşımını sağlayarak toksinlerin ve hormonların birikimini azaltır.

GÖĞÜS MASAJI NASIL YAPILIR?

Şimdi dilerseniz göğüs masajı nasıl yapılır bir bakalım.

Masaja başlayın. Göğsün alt kısmını sıvazlayarak masaja başlayın. Vücudu ısıtmak için yapılan bu sıvazlama hareketine efloraj denir.