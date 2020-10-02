HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hemen o telefonu yere bırakın! Telefonu tuvalete götürüyorsanız eğer...

Hemen o telefonu yere bırakın! Telefonu tuvalete götürüyorsanız eğer...

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2020 14:55 | Son Güncelleme

Yakın tarihte yapılan bir ankete göre çoğumuz akıllı telefonlarımıza bağımlıyız ancak telefonunuz olmadan tuvalete gidemeyen biriyseniz, göz önünde bulundurmanız gereken bazı riskler var. Sadece sağlığımız için zararlı olmakla kalmaz, aynı zamanda zihnimizi de etkiliyorlar.

Hemen o telefonu yere bırakın! Telefonu tuvalete götürüyorsanız eğer...

Sağlığınıza önem verdiğimiz için, tuvaletteyken akıllı telefonunuzu kullanmayla ilgili temel araştırma noktalarının bir listesini yaptık.

ÇOK SAYIDA ZARARLI BAKTERİ YAYABİLİR

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, telefonların klozet kapağından daha kirli olduğunu gösteriyor, bu oldukça iğrenç bir gerçek. Ortaokul çocukları üzerinde yapılan bir çalışmada cep telefonlarının E. coli ile kaplı olduğu bulundu. Bu zararlı bakteri, gıda zehirlenmesi gibi bağırsak problemleriyle bağlantılıdır ancak banyoda yakalayabileceğiniz tek zararlı bakteri bu değildir.

HEMOROİDE NEDEN OLABİLİR

Bu büyük olasılıkla, organlarımıza basınç uygulandığında tuvalette geçirilen süre nedeniyle olur. Bu bağlantıyı doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da akıllı telefonların piyasaya sürülmesinden bu yana hemoroid vakaları arttı. Bu nedenle telefonlarımızda tuvalette kaybolmak zaman zaman rahatlatıcı olabilirken, bazı rahatsız edici sağlık sorunlarına neden olabilir.

DÜŞÜNME KAPASİTEMİZİ SINIRLAYABİLİR

Cep telefonları aslında konsantrasyonumuzu ve düşüncemizi kesintiye uğratarak, bir sorun üzerinde çalışma yeteneğimizi sınırlar.

Bu nedenle, telefonumuzu kapalı tutmak, zihnimiz için çok önemlidir ve telefonu kapatmak, yalnız zaman geçirmek bazen tam da ihtiyacımız olan şeydir.

PELVİK TABAN BOZUKLUĞUNA YOL AÇABİLİR

Tuvalette uzun süre vakit geçirmek kaslarımız için problemler anlamına gelebilir. Özellikle bağırsak, mesane ve vajina gibi organlarımız etkilenebilir çünkü pelvis tabanı kası artık onları destekleyecek kadar güçlü değildir.

Bunun nedeni kısmen tuvalete oturduğumuzdaki duruşumuzdur, özellikle uzun süre hücrelerimizin üzerinde eğilmişsek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
Panjurlarınız bile sizi kısır bırakabilir!Panjurlarınız bile sizi kısır bırakabilir!
Uykuya dalamıyorsanız bu hastalık sizi bekliyor olabilir! Uykuya dalamıyorsanız bu hastalık sizi bekliyor olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karnında 5,5 kiloluk tümör taşıyormuş!
5,5 kilo ağırlığında! Doktorlar bile şaşırdı
Bin derde deva olduğunu kimse bilmiyor! Kapari bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor
Bin derde deva olduğunu kimse bilmiyor
Uzmanlardan ftalat uyarısı: Doğurganlığı engelliyor
Panjurlarınız bile sizi kısır bırakabilir!
Doç. Dr. İlyas Okur: Lizozomal depo hastalıkları içerisinde en sık görülen Gaucher
Doç. Dr. İlyas Okur: Lizozomal depo hastalıkları içerisinde en sık görülen Gaucher
Pandeminin ardından milyonlarca insanın akıl sağlığı için destek alması gerekebilir
Milyonlarca insanın akıl sağlığı için destek alması gerekebilir
Genç doktoru öldüresiye dövdüler! 3 kişi aynı anda saldırmış
Genç doktoru öldüresiye dövdüler! 3 kişi aynı anda...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.