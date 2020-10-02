Hemen o telefonu yere bırakın! Telefonu tuvalete götürüyorsanız eğer...

Sağlığınıza önem verdiğimiz için, tuvaletteyken akıllı telefonunuzu kullanmayla ilgili temel araştırma noktalarının bir listesini yaptık.
Son zamanlarda yapılan bir araştırma, telefonların klozet kapağından daha kirli olduğunu gösteriyor, bu oldukça iğrenç bir gerçek. Ortaokul çocukları üzerinde yapılan bir çalışmada cep telefonlarının E. coli ile kaplı olduğu bulundu. Bu zararlı bakteri, gıda zehirlenmesi gibi bağırsak problemleriyle bağlantılıdır ancak banyoda yakalayabileceğiniz tek zararlı bakteri bu değildir.
Bu büyük olasılıkla, organlarımıza basınç uygulandığında tuvalette geçirilen süre nedeniyle olur. Bu bağlantıyı doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da akıllı telefonların piyasaya sürülmesinden bu yana hemoroid vakaları arttı. Bu nedenle telefonlarımızda tuvalette kaybolmak zaman zaman rahatlatıcı olabilirken, bazı rahatsız edici sağlık sorunlarına neden olabilir.
Cep telefonları aslında konsantrasyonumuzu ve düşüncemizi kesintiye uğratarak, bir sorun üzerinde çalışma yeteneğimizi sınırlar.
Bu nedenle, telefonumuzu kapalı tutmak, zihnimiz için çok önemlidir ve telefonu kapatmak, yalnız zaman geçirmek bazen tam da ihtiyacımız olan şeydir.
Tuvalette uzun süre vakit geçirmek kaslarımız için problemler anlamına gelebilir. Özellikle bağırsak, mesane ve vajina gibi organlarımız etkilenebilir çünkü pelvis tabanı kası artık onları destekleyecek kadar güçlü değildir.
Bunun nedeni kısmen tuvalete oturduğumuzdaki duruşumuzdur, özellikle uzun süre hücrelerimizin üzerinde eğilmişsek.
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