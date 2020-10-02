Hemen o telefonu yere bırakın! Telefonu tuvalete götürüyorsanız eğer...

Sağlığınıza önem verdiğimiz için, tuvaletteyken akıllı telefonunuzu kullanmayla ilgili temel araştırma noktalarının bir listesini yaptık.

ÇOK SAYIDA ZARARLI BAKTERİ YAYABİLİR

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, telefonların klozet kapağından daha kirli olduğunu gösteriyor, bu oldukça iğrenç bir gerçek. Ortaokul çocukları üzerinde yapılan bir çalışmada cep telefonlarının E. coli ile kaplı olduğu bulundu. Bu zararlı bakteri, gıda zehirlenmesi gibi bağırsak problemleriyle bağlantılıdır ancak banyoda yakalayabileceğiniz tek zararlı bakteri bu değildir.

HEMOROİDE NEDEN OLABİLİR

Bu büyük olasılıkla, organlarımıza basınç uygulandığında tuvalette geçirilen süre nedeniyle olur. Bu bağlantıyı doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da akıllı telefonların piyasaya sürülmesinden bu yana hemoroid vakaları arttı. Bu nedenle telefonlarımızda tuvalette kaybolmak zaman zaman rahatlatıcı olabilirken, bazı rahatsız edici sağlık sorunlarına neden olabilir.

DÜŞÜNME KAPASİTEMİZİ SINIRLAYABİLİR

Cep telefonları aslında konsantrasyonumuzu ve düşüncemizi kesintiye uğratarak, bir sorun üzerinde çalışma yeteneğimizi sınırlar.