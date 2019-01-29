Hemofili hastası 7 yaşındaki çocuk hiçbir risk olmadan sünnet oldu

Konya’da hemofili hastası olan 7 yaşındaki İsmail Kerem, hiçbir risk olmadan ve başarılı geçen bir operasyon ile sünnet oldu.

Konya’da 3,5 yaşında geçirdiği burun kanaması sonucu hemofili hastası olduğu öğrenilen ve dedesinde de hemofili hastalığı bulunan 7 yaşındaki İsmail Kerem Küçüksönmez, sünnet olmak için ailesi tarafından Özel Medova Hastanesine götürüldü. Yapılan tetkiklerde ameliyat öncesi kanama pıhtılaşma seviyesine bakılan İsmail Kerem, kanamayı durdurucu bazı önlemler alındıktan sonra Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Handan Çipil ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Buldu tarafından yaklaşık yarım saat süren ameliyatla sünnet oldu. Başarılı gerçekleştirilen sünnetin ardından İsmail Kerem, taburcu edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren hekimlerden Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Handan Çipil, hemofili hastalığının kalıtsal bir faktör eksikliği olduğunu belirterek, “Pıhtılaşma faktörlerindeki eksikliğin ciddiyetine göre gündelik yaşamda veya böyle ameliyat öncesi ya da operasyon gerektiren durumlarda mutlaka takip altında olması gerekiyor böyle çocuklarımızın. Erişkin hayata da geçtiklerinde özellikle cerrahi girişim öncesinde mutlaka hematoloğun takibinde pıhtılaşma faktör düzeylerinin ayarlanarak ameliyat edilmesi gerekiyor. O yüzden bu tarz hastaların cerrahisi çok önemli. Kanama riski hayatı tehdit edebilir. Biz de İsmail Kerem’e konsültasyon hekimi olarak bu konuda yardımcı olduk. Çok şükür kanama riski olmadan ameliyatımızı atlattık” dedi.

Operasyona katılan Üroloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Buldu ise, “Bu tür hastalarda bütün cerrahi müdahalelerde olduğu gibi sünnette özel bir hazırlık yapılıp, bu kanama riski en aza indirilerek yapılabilmekte. Hastanemize bu şikayetle başvuran Kerem oğlumuza gerekli tetkikleri, hazırlıkları yapıldıktan sonra bu kanama ihtimali yüksek olan hemofili hastalığında sünnetini başarıyla tamamladık ve taburculuğunu yaptık. Bundan sonra da bir problem olmasını beklemiyoruz. Zaten hematoloji kontrollerine devam edecektir. Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntısı olmadı. Bu süreç rahatlıkla atlatılabildi” şeklinde konuştu.