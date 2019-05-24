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Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de hemşire Aylin E. (39), evde tartıştığı eşi, ortopedi uzmanı olan doktor eşi Cüneyt E.'yi (47) göğsünden bıçakladı.

Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de hemşire Aylin E. (39), evde tartıştığı eşi, ortopedi uzmanı olan doktor eşi Cüneyt E.'yi (47) göğsünden bıçakladı. Aylin E. tarafından otomobille hastaneye götürülen Cüneyt E. tedaviye alındı.
Olay, saat 08.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olan Dr. Cüneyt E. ile Tavas Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire eşi Aylin E. arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Aylin E., 2 çocuğunun babası, eşi Cüneyt E.'yi göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Aylin E., yaralı eşini otomobile bindirip, Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tek bıçak darbesiyle yaralanan Cüneyt E.'nin yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Polis tarafından gözaltına alınan Aylin E.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi

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