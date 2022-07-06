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Hemşire eşini öldürmüştü! Polis memurundan mahkemede akılalmaz ifadeler

06.07.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te polis memuru Hasan Solak, hemşire eşi Fatma Solak'ı tabancayla öldürmüş, ardından eşinin arkadaşı ve meslektaşını da yaralamıştı. Hakim karşısına çıkan Hasan Solak'ın mahkemede olayın nasıl gerçekleştiğini anlatırken kullandığı ifadeler 'pes' dedirtirken kayınvalide ve bakıcı detayları da dikkat çekti.

Hemşire eşini öldürmüştü! Polis memurundan mahkemede akılalmaz ifadeler

Mahkeme heyeti hemşire eşini öldüren Hasan Solak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Hasan Solak mahkemede hakim karşısında "Kayınvalidem ameliyat olacaktı, hastaneye yürürken eşim de önden gidiyordu. Onunla konuşmak istedim, kabul etmeyerek sinkaflı kelimeler söyledi. O anda kendimi kaybettim, kaç el ateş açtım bilmiyorum" diye konuştu. Sanık Solak ayrıca, mahkemede eşiyle aralarında bir problem olmadığını ve kayınvalidesi N. K. nedeniyle tartıştıklarını iddia ederek kayınvalidesinin evlerine sık geldiğini, hayatlarına müdahalelerinin olduğunu ve eşini evden götürerek çocuklara bakıcı tutmak istediğini ve onun kabul etmediğini söyledi.

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"SİNKAFLI KELİMELER SÖYLEDİ, KENDİMİ KAYBETTİM"

Solak, eşiyle 15 yıldır evli olduklarını 3 çocuklarının bulunduğunu ve evlilikleri süresince eşinin ilk defa ayrılık kararı aldığını belirterek, "Eşim sabah bana mesaj attı. Her şey bitti. Ben de gece görevden çıktıktan sonra arabamı park ettim. Kayınvalidem ameliyat olacaktı, hastaneye yürürken eşim de önden gidiyordu. Onunla konuşmak istedim, kabul etmeyerek sinkaflı kelimeler söyledi. o anda kendimi kaybettim, kaç el ateş açtım bilmiyorum" dedi.

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Mahkeme heyeti tanık ve müşteki tarafları dinledikten sonra tutuklu sanık Hasan Solak’ın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 27 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini açıkladı.

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"CANİCE, GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU"

Duruşmanın ardından mahkeme çıkışında şikayetçi avukatı Erdal Emir açıklama yaparak sanık Hasan Solak’ın eşini, canice öldürdüğünü söyledi.

Sanık Hasan Solak’ın tutukluluk halinin devamı kararı alındığını ve mahkemenin en ağır cezayı vermesi gerektiğini söyleyen avukat Emir şöyle konuştu:

"Son zamanlarda televizyonlar ve kamuoyunu meşgul eden kadın cinayetlerinden birinin duruşmasından çıktık. Suç önlemede görevli bir polis memuru, suçu önlemek yerine, bunun tam aksine bir sağlık memuru olan eşini, hastane önünde, canice, hiç korkmadan, gözünü kırpmadan, planlayarak, tasarlayarak, insanları korkutarak, panik oluşturarak, ölümüne neden oldu. Bugün yapılan ilk duruşmada da tutukluluk halinin devamına karar verildi."

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(DHA)

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