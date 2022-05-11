Hemşireler Haftası, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Birçok kişi, arama motorlarında Hemşireler Haftası ne zaman 2022? Hemşireler Haftası nasıl ortaya çıktı? Anlam ve önemi nedir? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Haftanın - anlam ve önemi de dahil olmak üzere, konuya ilişkin tüm bilgiler haberimizde...

HEMŞİRELER HAFTASI NE ZAMAN 2022?

Hemşireler Haftası 12-18 Mayıs'ta birçok ülkede kutlanmaktadır.

12 Mayıs Uluslararası Dünya Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası, bu özel meslekle geçimini sağlayan hemşirelerin öneminin hatırlanması için kutlanan gündür.

HEMŞİRELER HAFTASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Hemşireler Günü, hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak için her sene Florance Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ta kutlanır. Bazı ülkeler bunu bir gün boyunca değil, 12-18 Mayıs günlerini içeren hafta boyunca kutlar.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu tarihlere ek olarak 1998 yılından bu yana 8 Mayıs Hemşirelik Öğrencileri günü olarak kutlanmaktadır.

HEMŞİRELER HAFTASI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Hemşirelik toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan sevgisiyle, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran bir meslek olması bakımından önemlidir.

Hiçbir ayrım gözetmeksizin “Herkes için Sağlık” ilkesini benimseyen, topluma sağlık hizmeti sunan sağlık ekinin en önemli parçasından birini oluşturmaktadır. Sağlık sektöründe yaşanan değişim, hemşirelik mesleğinin önemini ortaya çıkarmış ve sağlıkta kalitenin artan değeri, hasta ve çalışan memnuniyetinin olmazsa olmaz hale gelmesi, hemşirelik eğitiminin lisans düzeyinde verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

