Hemşireliği bıraktı! Yeni mesleğinde OnlyFans’a katılarak binlerce dolar kazanıyor

Massachusetts'teki en iyi hastanelerden birinde çalışan hemşire, abonelik sistemiyle çalışan yetişkinlere yönelik OnlyFans adlı internet sitesinde fotoğraflarını satarak ek gelir elde ediyordu. İş arkadaşlarının patrona kendisini şikayet etmesi üzerine hemşireliği bırakmak zorunda kaldı.

Rea’nın Instagram hesabını ilk olarak patrona şikayet edildi. Gerçek adını kullanmadığı ve nerede çalıştığını sosyal medya hesaplarından paylaşmadığı için sert bir uyarıyla kurtuldu. Ardından ise 2020 yılında OnlyFans hesabı kuran Rae, bu sefer durumu idare edemedi. Patronu Allie Rae’ye bir karar vermesi gerektiğini söyledi. Ya hesaplarını silecekti ya da hastaneden ayrılarak işini bırakacaktı. Rae ise seçimini hemşirelikten istifa etmekten yana kullandı.

İLK AYDA 8 BİN DOLAR KAZANDI

Fotoğraflarını satarak hemşirelikten kazandığından daha çok kazandığını söyleyen Allie, her gün paylaşım yapmaya başladığını ve ilk ayın sonunda 8 bin dolar kazandığını aktardı.

Daily Mail gazetesindeki habere göre, Allie bu şekilde yalnızca bir ayda aylık hemşirelik gelirini aşmayı başardı. Hastanelerdeki koronavirüs ortamından bu şekilde kaçabileceğini fark etti.

GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

Ailesiyle birlikte Massachusetts'ten Florida'ya taşınmaya hazırlandıklarını söyleyen Allie Rae, ayda 65 bin ila 75 bin dolar kazanıyor. Allie Rae, OnlyFans hesabından aldıkları tüm parayı oradaki bir ev satın almak için kullanacaklarını söylüyor.



