Henüz denemediğiniz doğal sivilce ilacı! İşte çay ağacı yağıyla gelen kesin çözüm

ÇAY AĞACI YAĞI SİVİLCEYLE NASIL SAVAŞIYOR?

New York'taki Mount Sinai hastanesinin kozmetik ve klinik araştırmalar müdürü Joshua Zeichner, “Çay ağacı yağı, ciltte sivilce yapan bakterilerin seviyesini düşürerek ve iltihaplanmayı azaltıyor. Fakat hastalarımın çoğu, sivilcelerine çay ağacı yağı sürdükten sonra cilt tahrişiyle ofise geliyor" diyor.

DOĞAL İÇERİKLERLE İLGİLİ GERÇEKLER

Çay ağacı yağı doğal olabilir ancak bir maddenin doğal olması daha az doğal bir üründen daha etkili veya daha yumuşak olduğu anlamına gelmez. Saf çay ağacı yağı cildi tahriş edici olabilir. Bu kuruluk, yanma, kaşıntı ve soyulmayla sonuçlanabilir.

ÇAY AĞACI YAĞI KULLANMANIN EN DOĞRU YOLU

Cilt bakım ürünlerine genellikle reaktif değilseniz, sivilcenizde çay ağacı yağı kullanmak faydalı olabilir. Ancak çay ağacı yağı kullanmanın en önemli anahtarı saf halde bulunan çay ağacı yağını jojoba, aspir veya argan yağı gibi yağlarla seyreltmektir. Koyu bir cam şişede, 15 damla çay ağacı yağına iki çay kaşığı tercih ettiğiniz bir yağ koyup karıştırın. Bu seyreltme cildinizde tahrişe yol açmayacaktır.

Sabah ve akşam olmak üzere, düzenli kullandığınız zaman birkaç gün içerisinde iltihaplı sivilcelerin sönmeye başladığını göreceksiniz.



