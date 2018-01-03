Hepsi birbirinden etkili! Et benlerini düşüren doğal tedavi yöntemleri

Görüntüsü pek rahatsız edici et benlerini evinizde yok etmeniz mümkün. Hem de hiç acı çekmeden, bıçak altına yatmadan!

Et beni ve siğil olarak adlandırdığımız vücutta çıkan lekeler, iyi huylu cilt büyümesidir. Bu iyi huylu lekeleri mutfağınızda tedavi etmeniz mümkün. Tabii ki bazı riskli durumlar olabilir bu doğrultuda önce doktorunuza danışın. Gerçekten risk içermeyen bir durumsa Bu yöntemlere başvurabilirsiniz.

E vitamini tedavisi

Eczanelerde bulabileceğiniz E vitamini yağı losyonunu 2 hafta boyunca her gün 2 kez ilgili bölgeye uygulayın. E vitamini losyonuna sarımsakla beraber sürerseniz tedaviniz hızlanmış olacaktır.

İncir sütü tedavisi

İncir sütü ya da incir kökü suyu alkali bir yapıya sahiptir ve bu sayede ciltteki asit dengesini sağlar. Süt ve incir kökünü ezin. Çıkan karışımı günde 4 defa olacak şekilde lekeli bölgeye uygulayın. İki hafta boyunca incir sütü tedavisine devam edin.

Zencefil tedavisi

1/2 adet taze zencefili rendeleyin. Lekeli bölgeye sulu zencefil rendesini sürün ve yarım saat kadar bekletin.

Çay ağacı yağı tedavisi

Öncelikle pamuğu suyla ıslatın ve sonrasında sıkın. Islanmış pamuğun üzerine 4/5 damla çay ağacı yağı damlatın. Pamuğu dairesel hareketlerle ilgili bölgenin üzerinde gezdirin. Yaklaşık iki hafta içinde et benlerinin küçüldüğünü görecekseniz. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez uygulayın.

Çemen tohumu tedavisi

Çemen tohumlarını bir gece önceden suyla ıslatın. Sabah kalktığınızda aç karnına bu sudan bir bardak tüketin. Tabii öncesinde çemen otlu suyun süzülmesi gerekiyor. Buj tedavi yöntemini de 2 hafta uygulayabilirsiniz. Lekelerde azalma gördüğünüz an gün aşırı içebilirsiniz.

Limon suyu tedavisi

Limon suyu sitrik asit içerir. Bu da et benlerinin vücuttan ayrılmasını sağlar. Taze sıkılmış yarım limo suyunu pamuk yardımıyla lekeli bölgeye sürün ve ardından limon suyunun deride kurumasını bekleyin. 15 gün boyunca bu tedaviye devam edin. Zamanla lekelerin küçüldüğünü göreceksiniz.