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Hepsi birbirinden kolay! Evin toz tutmaması için yapılması gerekenler...

01.02.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rutin temizlik yapılan evlerde dahi evin yüzeyleri çok kısa sürede toz tutar. Biriken tozlar zaman içinde evin kirli görünmesine sebep olurken alerjik hastalıklara sahip kişilerin rahatsızlıklarını da tetikler. Dolayısıyla haftalık temizlik yapmanın dışında evin toz tutmasını önlemeye yardımcı olacak ipuçlarını öğrenmek hayatınızı kolaylaştırır. Hadi, bu detaylara hep birlikte bakalım.

Hepsi birbirinden kolay! Evin toz tutmaması için yapılması gerekenler...

Herkes evinin daima temiz ve düzenli olmasını ister. Ancak evinizi kusursuz bir şekilde temizleseniz bile tozlardan tamamen kurtulmak ne yazık ki imkansız. Bu yazımızda vereceğimiz tüyoları uyguladığınızda ise tozlardan hızlı bir şekilde kurtulmanız ve evinizde rahat bir nefes almanız mümkün! İşte evin toz tutmasını önlemenize yardımcı olacak ipuçları...

HALI SAYISINI AZALTIN

  • Tozların evde en yoğun şekilde biriktiği alanlar, halılar. Dolayısıyla evinizde ne kadar çok halı varsa bir o kadar toz ile iç içe yaşıyorsunuz demek!

  • Evinizdeki halı sayısını azaltmak, tozun birikeceği alanı sınırladığı gibi temizlik yapmanızı da kolaylaştırır.

  • Emiş gücü yüksek elektrik süpürgesi ile haftada 1-2 kez halıları süpürmeyi rutin haline getirerek evin toz tutmasını önleyebilirsiniz.

TOZ ALMA YÖNTEMİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN

  • Kuru bez ile toz almak, tozu almanıza yardımcı olmadığı gibi tozu etrafa dağıtmanıza sebep olur.

  • Kuru bez yerine nemli bir bez ile yüzeyleri sildiğiniz takdirde biriken tozlardan hızlıca kurtulabilirsiniz.

  • Evinizin tozlanma sıklığına göre haftada 1-2 kez toz biriken yüzeyleri silebilirsiniz. Özellikle kitaplık gibi çok sık kullanılmayan mobilyaların temizliği unutulabilir, dikkat edin.

  • Yüksek ve çok sık temas edilmeyen alanların temizliğini aksatmayarak tozun birikmesini önleyebilirsiniz.

YATAK TEMİZLİĞİNİ AKSATMAYIN

  • Yataklar, geniş bir yüzeye sahip olduğu için halılar kadar olmasa da yoğun tozun biriktiği alanlar arasında.

  • Nevresim, yastık kılıfı ve çarşaf değişikliğini rutin bir hale getirmek hem uyku hijyeninizi artırır hem de tozun birikmesini önler.

  • Tekstil ürünlerini yıkamak dışında yastıkları yıkamayı da ihmal etmediğiniz takdirde yatak odanızda biriken tozları en aza indirebilirsiniz.

HAVA TEMİZLEYİCİSİ KULLANIN

  • Evinizin yüzeylerinde oluşan tozların asıl sebebi havada toplanan tozlar.

  • Hava temizleyicileri, havayı filtrelediği için tozun oluşmasında gözle görülür farklar oluşturur.

  • Evinizi sık sık temizlemek tozun birikmesini önlese de tüm yaptıklarınızın yanında hava temizleyicisi edinmek, tozdan kurtulmanıza hızlı ve pratik bir çözüm olabilir.
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