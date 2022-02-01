Hepsi birbirinden kolay! Evin toz tutmaması için yapılması gerekenler...

Herkes evinin daima temiz ve düzenli olmasını ister. Ancak evinizi kusursuz bir şekilde temizleseniz bile tozlardan tamamen kurtulmak ne yazık ki imkansız. Bu yazımızda vereceğimiz tüyoları uyguladığınızda ise tozlardan hızlı bir şekilde kurtulmanız ve evinizde rahat bir nefes almanız mümkün! İşte evin toz tutmasını önlemenize yardımcı olacak ipuçları...
Tozların evde en yoğun şekilde biriktiği alanlar, halılar. Dolayısıyla evinizde ne kadar çok halı varsa bir o kadar toz ile iç içe yaşıyorsunuz demek!
Evinizdeki halı sayısını azaltmak, tozun birikeceği alanı sınırladığı gibi temizlik yapmanızı da kolaylaştırır.
Kuru bez ile toz almak, tozu almanıza yardımcı olmadığı gibi tozu etrafa dağıtmanıza sebep olur.
Kuru bez yerine nemli bir bez ile yüzeyleri sildiğiniz takdirde biriken tozlardan hızlıca kurtulabilirsiniz.
Evinizin tozlanma sıklığına göre haftada 1-2 kez toz biriken yüzeyleri silebilirsiniz. Özellikle kitaplık gibi çok sık kullanılmayan mobilyaların temizliği unutulabilir, dikkat edin.
Yataklar, geniş bir yüzeye sahip olduğu için halılar kadar olmasa da yoğun tozun biriktiği alanlar arasında.
Nevresim, yastık kılıfı ve çarşaf değişikliğini rutin bir hale getirmek hem uyku hijyeninizi artırır hem de tozun birikmesini önler.
Evinizin yüzeylerinde oluşan tozların asıl sebebi havada toplanan tozlar.
Hava temizleyicileri, havayı filtrelediği için tozun oluşmasında gözle görülür farklar oluşturur.
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