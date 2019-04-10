Hepsi dizilerde kullanıldı! Tarih böyle günümüze taşındı

Türkiye'ye geldikten sonra Kiswah Mücevherat'ı kuran ve 3 yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından kendi koleksiyonlarını meraklısıyla buluşturan Kantarcı, İslam medeniyeti ve Türk İslam sanatlarına odaklanıp hat, tezhip, oyma gibi güzel sanatları zanaatkarlıkla bir araya getirerek mücevherlere uyguluyor.

Kantarcı, tasarımlarında elmas, abanoz, altın, gümüş, yakut, zümrüt, bağa gibi birçok farklı materyali kullanarak, ilgilileri mücevher üzerinden bir sanat ve medeniyet tarihi yolculuğuna çıkarıyor.

'TARİHİMİZİN ZENGİNLİĞİ BİZE İLHAM KAYNAĞI OLDU' Geleneksel mücevherciliğe kendi yorumlarını katan Bekir Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarihimizin zenginliği bize ilham kaynağı oldu. Bu güzelliklerin insanlara tanıtılması çoğu zaman antika eserlerle, müzelerde sunumlarla olabiliyor. Biz bunu hayatın içine taşıma adına bu yorumları mücevhere aktardık." dedi.

Kantarcı, tarihi motiflerden etkilenip yaptıkları mücevher tasarımlarını dönemlere göre tasnif ettiklerine dikkati çekerek, ürünleri "Tevhid", "Altın Çağ", "Endülüs", "Değerli Dokunuşlar", "Klasik", "Neoklasik" ve "Kutsal Sanatlar" gibi başlıklar altında topladıklarını söyledi.

Geçmiş dönemlerin sanat akımları ve tarihini çok iyi tanımak gerektiğine işaret eden Kantarcı, "Geçmiş akademik çalışmalarımız ve ilgi alanlarımız bize kaynakları görme konusunda güzel fırsatlar sundu. Çok geniş bir kütüphaneye sahibiz. İslam kültür sanat eserlerini, uzun yılların birikimiyle gelen medeniyetimizin, sanatımızın güzelliklerini ortaya çıkarmaya çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

TASARIMLAR TARİH DİZİLERİNDE KULLANILIYOR Bekir Kantarcı, özel tasarımlarında İspanya'daki Elhamra Sarayı'nın mimari tarzından Kanuni Sultan Süleyman’ın mührüne kadar çok sayıda tarihi figürü kullanmaya çalıştıklarını belirterek, değerli taşların yanı sıra öd ağacı üzerine minyatür sanatıyla İstanbul silüetini işleyen kolyeler de yaptıklarını dile getirdi.

Bazı tasarımların Payitaht Abdülhamid dizisinde kullanıldığını vurgulayan koleksiyoner, "Dizide Sultan 2. Abdülhamid'in, oğlu Abdülkadir'in doğumunda eşi Bidar Sultan'a hediye ettiği broş olarak dikkat çeken tasarım, gümüşten yapıldı. Üzerindeki desenler altın kaplamayla hazırlandı ve tasarımda atom taşı kullanıldı." diye konuştu.

Kantarcı, tarihi araştırmalarla binlerce model tasarladıklarını aktararak, "Bu tasarımlarımızdan bir tanesi de özellikle 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Müslümanların Peygamber sevgisini göstermek için ortaya çıkardığı 'Hilye-i Şerif'i en küçük boyutta yapmak oldu. Bu eserimiz de yine Payitaht Abdülhamid dizisinde kullanıldı. Orada da Sultan Abdülhamid'e hediye edildi." dedi.

HEDEF MÜZE AÇMAK Yaklaşık 27 yıl öne Kabe örtülerini toplamaya ve koleksiyon haline getirmeye başladığını kaydeden Kantarcı, "İlk başlarda meraktı, sonra bir koleksiyon aşkına dönüştü. Yıllar yılı karşılaştığımız, kendisinde kabe örtüsünden parçalar bulunan insanlarla görüşmelerimiz sonucunda, şu an 45 parçaya yakın bir koleksiyon oluşturduk." şeklinde konuştu. Kantarcı, sözlerini şöyle tamamladı: