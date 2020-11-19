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Hepsi evinden çıkmıştı! Hayvanların sahibi konuştu: Yasak olduğunu bilmiyordum

19.11.2020 12:13 | Son Güncelleme:
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Hepsi evinden çıkmıştı! Hayvanların sahibi konuştu: Yasak olduğunu bilmiyordum

İstanbul'da düzenlenen operasyonda satışı ve beslenmesi yasak hayvanlarına el konulan Tutku Filizli, “Hepsini internetteki ilanlardan kedi köpek satın alır gibi aldım. Yasak olduğunu bilmiyordum. Herkes besliyor. Satmam için para teklif ettiklerinde bile satmadım. Çocuğum gibi hepsi” dedi.

Annesi ve kardeşi ile Bakırköy’de yaşadığı evinde, çöl ve nil varanı, sakallı ejder, savannah monitör, 2 metre uzunluğunda albino beyaz boğa yılanı, piton yılanı, boğa kurbağası, 2 mavi dilli kertenkele, 3 yavru tarantula besleyen Tutku Filizli, 6 yıldır bu hayvanları satış yapmadan evinde beslediğini söyledi. Komşularının ihbarı üzerine eve Kaçakçılık Şube ekiplerinin eve düzenlediği baskında 12 hayvanına el konulan Filizli konuştu.

'HAYVANLARI ÜST KATIMDA GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM'

Genç kadın, “Yasak olduğunu bilmiyordum. Hepsi çocuğum gibiydi. Hiçbirini asla satmadım. Geçen hafta benden aldılar. Onlar gittiğinden beri 6 kilo verdim üzüntüden” diye konuştu. Aynı binada yaşayan bir apartman sakini ise, “Çok rahatsız oluyorduk. Amazon ormanlarında olan hayvanları üst katımda görünce şoke oldum” dedi.

'YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Evinde 7 çeşit hayvan beslediğini ifade eden Tutku Filizli, 6 yıl boyunca yasak olduğunu bilmeden beslediğini belirterek, şunları söyledi:

“Bu evde 7 çeşit hayvan vardı. Besliyordum. Hepsi benim çocuklarım. 6 senedir benimle idiler. Yurt dışında erasmus programında evinde kaldığım arkadaşımda yüzlerce vardı. Dedim ki çok güzeller, benim de olması lazım. Geldim. İnternette bakarken bir facebook grubu buldum. Orada ilanlar vardı. Satın aldım. Aynı kedi köpek alır gibi. :Bu arada. ilanlar var boyu yazıyor, yaşı yazıyor. Satışları yasakmış evet. Ben bilmiyordum. Bir tane aldım. Sonra bir tane daha aldım. Böyle böyle çoğaldı. Yasak olduğunu bilmiyordum çünkü herkes besliyor. Sosyal medyaya da baktığım zaman insanlar besliyorlar. Her yerde besliyorlar. Bunlar filmlerde oynuyorlar, dizilerde oynuyorlar. Ben bunları veterinere götürüyorum hiçbir şey demiyorlar bana. Rutin kontrollerini yaptırıyordum ağız bakımı tırnak bakımı gibi. Hiçbir şey demiyorlardı yasak diye."

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'GELİRİN AKSİNE AYLIK 300-400 LİRA MASRAFIM OLUYORDU'

Beslediği hayvanları satmadığını belirten genç kadın, hayvanlarının ekipler tarafından alınmasından ardından çok üzgün olduğunu dile getirdi. Tutku Filizli, “Geçen sene haberlerde 1 kişinin yakalandığını gördüm. Ben düşündüm ki kötü şartlarda bakılıyorlar mutlaka ondan almışlar. Hatta dedim ki çok iyi olmuş. Üzülüyordum çünkü küçücük alanlarda bakıyorlar hayvanlara dönemiyorlar yatamıyorlar. Sevindim hatta. Tabii başıma böyle talihsiz bir şey geldi. Hiç istemezdim. Ben çocuklarımdan çok zor ayrıldım yani 1 haftada 6 kilo verdim. Hiçbir şeyim kalmadı kedi ve köpeğimden başka. Bu hayvanlardan hiç gelir elde etmiyordum aksine aylık 300-400 lira giderim vardı. Ama polisler ‘yasak dediler, bakamazsın almak zorundayız’ dediler. Çok zor inanın” şeklinde konuştu.

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'ÇOK TEDİRGİNİM BU APARTMANDA OTURMAK İSTEMİYORUM ARTIK'

Geçen hafta İstanbul Kaçakçılık Şube ekiplerinin düzenlediği operasyondan sonra üst katında kaçak beslenen hayvanlar olduğunu öğrenen bir apartman sakini ise tedirgin olduğunu söyledi. Apartman sakini, “Üst katımızda çok yabani hayvan var. Ben bilmiyordum. Kaçakçılık Şubeden geldiler. O zaman öğrendim. Zaten aşırı gürültü oluyordu ve sürekli sesler geliyordu. Çok rahatsız edici. Böyle amazon ormanlarında yetişen hayvanlar olduğunu görünce şok oldum. Kertenkeleler, piton yılanları, boğa yılanları, fareler, kurbağalar. Bir sürü yani dünyada bile az bulunan, nesli tükenmekte olan hayvanlarmış hepsi. Satıyor mu satmıyor mu bilmiyorum. Satıyordur neden beslesin ki? Üst katımda hala onlarla yaşıyor muyum bilmiyorum. Gerçekten çok tedirginim bu apartmanda oturmak istemiyorum artık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA


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