Hepsi evinden çıkmıştı! Hayvanların sahibi konuştu: Yasak olduğunu bilmiyordum

Annesi ve kardeşi ile Bakırköy’de yaşadığı evinde, çöl ve nil varanı, sakallı ejder, savannah monitör, 2 metre uzunluğunda albino beyaz boğa yılanı, piton yılanı, boğa kurbağası, 2 mavi dilli kertenkele, 3 yavru tarantula besleyen Tutku Filizli, 6 yıldır bu hayvanları satış yapmadan evinde beslediğini söyledi. Komşularının ihbarı üzerine eve Kaçakçılık Şube ekiplerinin eve düzenlediği baskında 12 hayvanına el konulan Filizli konuştu.

'HAYVANLARI ÜST KATIMDA GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM'

Genç kadın, “Yasak olduğunu bilmiyordum. Hepsi çocuğum gibiydi. Hiçbirini asla satmadım. Geçen hafta benden aldılar. Onlar gittiğinden beri 6 kilo verdim üzüntüden” diye konuştu. Aynı binada yaşayan bir apartman sakini ise, “Çok rahatsız oluyorduk. Amazon ormanlarında olan hayvanları üst katımda görünce şoke oldum” dedi.

'YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Evinde 7 çeşit hayvan beslediğini ifade eden Tutku Filizli, 6 yıl boyunca yasak olduğunu bilmeden beslediğini belirterek, şunları söyledi:

“Bu evde 7 çeşit hayvan vardı. Besliyordum. Hepsi benim çocuklarım. 6 senedir benimle idiler. Yurt dışında erasmus programında evinde kaldığım arkadaşımda yüzlerce vardı. Dedim ki çok güzeller, benim de olması lazım. Geldim. İnternette bakarken bir facebook grubu buldum. Orada ilanlar vardı. Satın aldım. Aynı kedi köpek alır gibi. :Bu arada. ilanlar var boyu yazıyor, yaşı yazıyor. Satışları yasakmış evet. Ben bilmiyordum. Bir tane aldım. Sonra bir tane daha aldım. Böyle böyle çoğaldı. Yasak olduğunu bilmiyordum çünkü herkes besliyor. Sosyal medyaya da baktığım zaman insanlar besliyorlar. Her yerde besliyorlar. Bunlar filmlerde oynuyorlar, dizilerde oynuyorlar. Ben bunları veterinere götürüyorum hiçbir şey demiyorlar bana. Rutin kontrollerini yaptırıyordum ağız bakımı tırnak bakımı gibi. Hiçbir şey demiyorlardı yasak diye."