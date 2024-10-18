Hepsi sosyal medyadan öfke kustu! Siyaset camiasından yenidoğan çetesine tepkiler çığ gibi: "Bu alçakların canına okunmalı"

Mayıs 2023'te patlak veren skandal, soruşturmayı yürüten savcının tehdit edildiği anların ortaya çıkmasıyla büyük bir infiale dönüştü. Çete, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ediyordu. Bu süre zarfında ihmallerle en az 12 bebek yaşamını yitirdi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: İNSANLIK NASİBİNİ ALMAMIŞ CANİLER

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bugün olayla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Bakan Memişoğlu açıklamasında "İnsanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin organizasyonuyla gündem meşgul ediliyor. Gerçekten canice ve kabul edilemeyecek illegalite bunlar. Biz devlet olarak bunların her zaman peşindeyiz. Her türlü cezayı ve önlemi almaktayız" mesajını verdi.

SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Skandal siyaset sahnesine de taşındı. Genel başkanlardan belediye başkanlarına birçok isim sosyal medyadan paylaşım yaparak tepki gösterdi. İşte yenidoğan çetesine gelen tepkiler:

GÖZÜ DÖNMÜŞ CANİ BİR ÇETEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sağlık sisteminin açıklarından yararlanarak çıkar sağlamak için kurdukları sistem ile yenidoğan bebeklerin sağlığını hiçe sayan, ölümlerine neden olan, savcıları dahi tehdit edebilen gözü dönmüş cani bir çeteyle karşı karşıyayız. Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalı, para uğruna gözünü kan bürümüş bu alçakların canına okunmalıdır...

"BİR GRUP CANİ, BİR GRUP ALÇAK"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Bir grup cani, bir grup alçak; yenidoğan bebekleri öldürüyor, devletin savcısını odasında tehdit ediyor. Tüm bunlar yaşanırken Sağlık Bakanlığı ne yapıyor, Adalet Bakanlığı ne yapıyor? Bu vahşet haberleri ne zaman son bulacak? Artık yeter!

"12 BEBEĞİMİZİ ÖLDÜREN BU ÇETENİN HASTANELERİ HÂLÂ İŞLİYOR"

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan: Türkiye mevcut iktidarla adını bebek öldürerek alan bir çetenin tüyler ürpertici organize vahşetine şahit oluyor. Kanser hastası vatandaşlarımız için getirilen ilaçlar onlarca katı karla satılıyor. Bebekler üzerinden para kazanan bir çete lideri görevini yapan savcıyı öldürmekle tehdit ediyor. 12 bebeğimizi öldüren bu çetenin hastaneleri hâlâ işliyor. Türkiye'de görülen bu çürümüşlük her kurumu esaret altına almış durumda. Devletin gücünü kendi gücü zannedenler, devlet mekanizmasını yerle bir etmiştir. İktidarın seyrettiği bu olaylar bir varlık sorunudur ve en az işgal kadar büyük bir tehdittir.

"ORTAYA ÇIKAN KONUŞMALARI KAN DONDURUCU"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yenidoğan bebeklerin ölümünden menfaat sağlayan canilerin, çetelerin bu kötülüğü yaparken ortaya çıkan konuşmaları kan dondurucu. Ne yazık ki ülkemizde her gün dehşet ve kaygı verici gelişmelere tanık oluyoruz. Yenidoğan bebeklerin canına kast edecek kadar vicdansızlaşmış kim varsa, en üst dereceden cezalandırılması temennimdir.

"VİCDANSIZLAR HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAK"

ABB Başkanı Mansur Yavaş: Bebekleri para uğruna sömüren bu insanlık dışı çete, adaletin önünde hesap verecek! Savcımızın cesur müdahalesiyle bu vicdansızlar hak ettikleri cezayı alacak. Güvenli kurumlar altında, huzurlu bir toplumda yaşamak bu ülkenin her ferdinin hakkıdır.

"BU SESSİZLİK DEVLET GELENEĞİMİZE YAKIŞMIYOR"

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener: Bugünlerde ülkemizde hiç olmadığı kadar rahatsız edici bir sessizlik hakim... Sigortadan daha çok para almak için sağlıklı olarak doğan bebekleri, yoğun bakıma alarak ölümlerine yol açan bir "Yenidoğan Çetesi"nin varlığını öğrendiğimiz günlerde, ellerinde bebek kanı olan bu ahlaksızların, kendi aralarındaki konuşmalarıyla vahşetin boyutunu gördüğümüz günlerde, adalete ve vicdanına sahip çıkarak olayın peşine düşen savcıyı bile tehdit edebilecek kadar büyük bir arsızlıkla yüzleştiğimiz günlerde, bu sessizlik, ne merhametsizliğin acısını çok çekmiş olan siyasi geleneğimize ne de vicdanını kıblesi bilen devlet geleneğimize yakışmıyor!

Milletimizi böylesine bir sessizliğe boğup makamlarında oturanlar, şunu çok iyi bilsin ki; siz susuyorsunuz diye Türk toplumunun vicdanı bu ahlaksızlığa alışmaz, dengesi şaşan bir adalet terazisini kaldırmaz, sizleri oturduğunuz koltuklardan kaldırır.

Bu skandala sebep olanların, göz yumanların, alan açanların behemehâl, derhâl en ağır şekilde yargılanmasını ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm makamların sessizliğini bozmasını temenni ediyorum.