Hepsinin hayali aynıydı... Türkiye öğretmenlerini unutmadı! Öğretmenler Günü'ne buruk girdi: Kahreden telefon konuşması

Çocuk sevgileri, yurda hayırlı insanlar yetiştirmek ve bilimin ışığında yol göstermek... Hepsinin ortak noktası, canla başla çalışıp öğrencilerine ellerinden geleni katmak için uğraşmaktı. Ancak terör örgütlerinin hain saldırıları onları hayattan kopardı. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle terör örgütlerinin saldırılarında şehit olan öğretmenler bir kez daha yad edildi. İşte adları gönüllerdeki kara tahtaya altın harflerle kazınan öğretmenlerin acı hikayeleri...

"NECMETTİN'İN ŞARKISI DUDAKLARIMIZDA KALDI"

Sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 2017 yılında memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilerek şehit oldu.

Yılmaz’ın öğretmeni olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mustafa Fevzi Akçay şöyle konuştu:

“Bu okuldan hoş bir seda bırakarak ayrıldı. Gerçekten okula gelmesi, gitmesi, sınıf içerisindeki durumu, okuması, yazması, her şeyiyle sessiz, sakin, kendi halinde bir öğrencimizdi Necmettin. Zaman zaman onunla sohbet ettiğimizde, okumak zorunda olduğunu söyleyen, 'Mutlaka okumalıyım, bana emek verenlerin emeğinin karşılığını bu şekilde göstermeliyim' düşüncesinde olan bir öğrencimizdi. Necmettin sorumluluk almayı bilen bir öğrencimizdi. Azimliydi, kararlıydı, benim oğlumla da sınıf arkadaşı olduğu için aklımda daha fazla kaldı. ‘Gideriz nur yolu izde gideriz, Taş bağırda sular dizde gideriz, Bir gün akşam olur bizde gideriz, Kalır dudaklarda şarkımız bizim’ diyor ya şair Necip Fazıl Kısakürek, Necmettin’in şarkısı bizim dudaklarımızda kaldı. Gelecekle ilgili düşünceleri, hayalleri ve ümitleri olan bir öğrencimizdi. Bizi çok derinden üzdü, çok derinden yaraladı. Duyduğum zaman inanamadım. Canlı olarak dönecek umuduyla bekliyorduk ama olmadı. Hainler nasıl ki vatana kast etme cüretini gösteriyorlarsa, bu vatanın öğretmenine de kast edebildiler, acımadan. Katillik böyle bir şey diye düşünüyorum. Hiçbir günahı olmayan, sadece öğrencilerine bir şeyler vermeyi amaçlayan genç bir öğretmeni hem öğrencilerinden hem ülkesinden hem vatanından hem de annesinden, babasından ayırdılar. Şehit bir öğretmenin öğretmeni olmak gurur verici bir şey. Genç yaşta bu insanları kaybetmek çok üzüntü verici. Gururu ve üzüntüyü bir arada yaşamış oluyoruz” dedi.

DOĞU'DA GÖREV YAPMAKTAN ASLA ÇEKİNMEDİ"

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düştü.

Üniversite eğitiminin ardından sözleşmeli öğretmen olarak kızının Batman'ın Kozluk ilçesine atandığını ve burada 7-8 ay görev yaptığını anımsatan baba Sadık Yalçın, kızıyla ilgili şunları anlatmıştı:

"Ben akademik kariyer yapmasını istiyordum. O da bunu çok istiyordu. Müzik eğitiminde ileri derece bir üniversite hocası olmayı arzuluyordu. Bunun ilk ayağı da yüksek lisanstı ama tamamına ermek nasip olmadı. Öğretim görevlisi olarak görev yapacaktı nasip olmadı. Kaderi böyleymiş diyoruz."

Acılı anne Yalçın ise Aybüke öğretmenin Doğu görevi yapmaktan hiç çekinmediğini anlattı:

"Hep 'Yüksek mevkilerde olmak istiyorum' dediği için yüksek lisansa başladı. Yüksek lisansını tamamlayıp üniversitede kalmak istiyordu. İyi bir hoca olacağına da emindim ama ne yapalım, Mevla'mın takdiri. Doğu'da görev yapmaktan hiçbir zaman çekinmedi. 'Türkiye'nin her tarafı memleketimiz' dedi. 'Anne ben Doğu'yu istemiyorum, gitmeyeceğim' demedi. 'Neresi olursa olsun benim için fark etmez' dedi. 'Oradaki çocukların bence daha çok ihtiyacı var' derdi konuştuğumuzda. 'Onların kazanılması lazım' derdi. Hiç çekinmedi, severek ve neşeli bir şekilde gitmişti."

"PATLAMADAN 1 GÜN ÖNCE BENİ ARADI"

13 Kasım'da okulların ara tatilinde gezmek için İstiklal Caddesine giden öğretmen Arzu Özsoy, hain saldırıda kızı Yağmur Uçar'la birlikte yaşamını yitirdi.

Eyüpsultan'da bulunan bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy'un adı, okuluna 800 metre mesafede bulunan Düğmeciler Anaokulu'na verildi. Arzu Özsoy'un kızı Yağmur Uçar'ın adı ise eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi konferans salonuna verildi. Böylelikle Şehit Anne Arzu Özsoy, kızı lise öğrencisi Şehit Yağmur Uçar'ın isimleri okullarda yaşatılıyor.

Anne Neşe Özsoy ise kızı ve torunundan ayrı geçirdiği ilk Öğretmenler Günü'nü yaşıyor. Anne Özsoy kızını, "Mesleğini çok seviyordu. Güzel bir öğretmenmiş, arkadaşları öyle söylüyor, kimseyi kırmamış. Gerçekten kırmazdı. Daha nice öğretmenler günü kutlayacağını sanıyorduk ama olmadı" sözleriyle anlattı.

Özsoy, fotoğrafını yanından ayırmadığı kızıyla son konuşmasını ise olay gününü de hatırlatarak, "Okullar tatil olduktan sonra patlamadan 1 gün önce beni aradı. 'Ne yapıyorsun anne?' dedi. Tuzla'da bir su varmış, beraber oraya gitmemizi istedi. Pazartesi günü birlikte oraya gidecektik. O telefon konuşmasından sonra konuşmadık" diye anlattı.

"VATANA MİLLETE HAYIRLI ÖĞRETMEN OLMAK İSTERDİ"

Matematik öğretmeni Ayşenur Alkan, YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda 21 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Alkan'ın lise öğretmenlerinden matematik öğretmeni Halil Gözkıran, Alkan'ın çocukları ve öğretmenliği çok sevdiğini söyledi. Alkan'ın lisede çalışkan bir öğrenci olduğunu anlatan Gözkıran, şöyle konuştu:

"Teneffüslere dahi çok çıkmayıp soru çözen bir öğrenciydi, çoğu zaman soru getirirdi. Tek istediği öğretmenlikti. Vatana millete hayırlı bir öğretmen olmak, çocukları iyi şekilde eğitmek isterdi. Tek istediği öğretmenlikti ve sınıf öğretmenliğini istiyordu çünkü küçük çocuklarla ilgilenmeyi daha çok istiyordu. Ona da ulaştı ama devamı kısmet olmadı."

Başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!

