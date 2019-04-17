Her 10 kadından birinde görülen vajinusmus, tedavi edilebilir! Tedavi edilmezse...

Medical Park Elazığ Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Cinsel Terapist Op. Dr. Zeynep Doğan Artaş, kadınlarda en çok görülen Vajinismus ile ilgili bilgi verdi.

Vajinismus’un kadınlarda en sık görülen cinsel işlev bozukluklardan biri olduğunu belirten Op.Dr. Zeynep Doğan Artaş,” Ülkemizde batı ülkelerine göre daha yaygındır. Neredeyse her 10 kadından birinde görülen bu sorun teşhis edildiğinde kısa sürede tedavi edilebilir. Vajinismus problemine sahip olan kadınlar kendi cinsel kimliklerinde bir eksiklik olduğunu düşünürler ve eşlerine karşı suçluluk hissederler. Tedavi edilmeyen vajinismus hastalığı çiftlerin birbirinden uzaklaşmasına neden olarak boşanmaya kadar varan ciddi ailevi problemlere yol açabilir.

Bu hastalıkta kadın kendini kasar ve penisin vajinadan içeri girmesini engeller. Doğum kanalının dar ya da küçük olması ile hiçbir ilgisi bulunmayan bu hastalık, ilişki sırasında istemsiz bir şekilde kasılma halidir. Esnek ve kaslı bir yapıya sahip olan vajinadaki kaslar kontrolsüz bir şekilde daralarak cinsel ilişkiyi önler. İstemsiz kasılmalar sadece vajinada gerçekleşebildiği gibi tüm vücutta da görülebilir. Vajinismus hastalığına sahip olan kadınlar genellikle bacaklarını sımsıkı kapatarak ilişkiye izin vermez”dedi.