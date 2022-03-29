HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Her 10 kişiden 1’inde var! Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?

Her 10 kişiden 1’inde var! Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?

29.03.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaciğerde olması gerektiğinden daha fazla yağ birikmesi olarak nitelendirilen karaciğer yağlanmasını aşırı alkol tüketimi tetikliyor. Alkol ve tütün ürünü kullanımının dışında insülin direnci, obezite ve diyabet de karaciğer yağlanması riskini artırıyor. 40-60 yaş arasında görülen karaciğer yağlanması daha erken yaşlarda görülebilir. Sarı cilt tonu, bacak ve karın şişliği gibi belirtilerle kendini gösterebilen karaciğer yağlanmasına karşı erken dönemde önlem almak büyük önem taşıyor.

Her 10 kişiden 1’inde var! Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?

Temel işlevi toksinleri uzaklaştırmak ve gıda besinleri işlemek olan karaciğer, vücudun en büyük iç organı ve 6 ayda bir olmak üzere kendini yenileme özelliğine sahip olan organ olarak bilinmektedir. Karaciğer yağlanmasının toplumda görülme sıklığı kesin olmamakla birlikte her 10 insandan birinde görüldüğü düşünülmektedir. Halk arasında sarılık ya da hepatit olarak adlandırılan durum, karaciğer iltihaplanması, karaciğer yağlanmasına bağlı görülmektedir. Karaciğer yağlanması hiperlipidemi yani yüksek kolesterol seviyelerinde, buna bağlı insülin direnci durumunda ve obezite hastalarında sık görülmektedir.

BEL ÇEVRESİNİN YAĞLANMASINA DİKKAT

Bel çevresinin yağlanması başta hayati öneme sahip organlardan kalp olmak üzere karaciğeri de olumsuz etkilemektedir. Sinsice ilerleyen karaciğer iltihaplanması çoğu zaman belirti vermemektedir. Bazı ilaçlar ve toksinler karaciğer yağlanmasına neden olabilmektedir. Bundan dolayı hekim gözetimi ve onayı olmadan ilaç alınmamalıdır. Nadiren, yorgunluk, halsizlik hissi ve sağ üst karın bölgesinde belirsiz bir rahatsızlık olan kişilerde alkolsüz yağlı karaciğer tablosu görülmektedir.

iStock-1088258060

Karaciğer yağlanması durumunda karaciğer normal rutininde çalışır ve herhangi bir belirti görülmemektedir. Ancak karaciğer yağlanması karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine kadar ilerleyebilmektedir. Karaciğer yağlanması belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

  • Sarı bir cilt tonu,
  • Bacak şişliği
  • Karın şişliği,
  • Mide bulantısı,
  • İştahsızlık,
  • Yorgunluk
  • Zihin karışıklığı,
  • Karın ağrısı

AKDENİZ TİPİ BESLENME ÖNERİLİYOR

Karaciğer yağlanmasının en ciddi komplikasyonu karaciğer sirozu olarak bilinmektedir. Erken dönemde tedavi gerektiren karaciğer yağlanması, zaman içerisinde ilerleyerek yaş ve diyabet faktörüne bağlı siroz geliştirme olasılığını artırmaktadır. Karaciğer yağlanması sıklıkla metabolik sendrom ile seyretmektedir. Metabolik sendrom da kalp hastalığı, kalp krizi için yüksek risk barındırmaktadır. Bu rahatsızlıkta uzman hekim desteği ile kilo verme; obezite, insülin direnci ve hiperlipidemi gibi durumların kontrol altına alınması ile iyileşme sağlanabilmektedir. Karaciğer yağlanması için Akdeniz tipi beslenme şekli önerilmektedir. Taze meyve, sebze, balık, tahıl ve sağlıklı yağ tüketimini ön plana çıkaran Akdeniz tipi beslenme biçimi karaciğer yağlanması riskini azaltarak vücudun ihtiyaç duyduğu zengin protein, vitamin ve minerallerin bazı belirli besinler üzerinden karşılanmasını sağlamaktadır. Beslenme biçimi değişikliği ve düzenli olarak yapılacak egzersizler ile karaciğer yağlanması riskini azaltmak ve korunmak mümkün olabilmektedir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her gün avokado yerseniz vücudunuza ne olur?Her gün avokado yerseniz vücudunuza ne olur?
Savaşta kritik gelişme! Kontrol yeniden Ukrayna'ya geçtiSavaşta kritik gelişme! Kontrol yeniden Ukrayna'ya geçti
Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Şeyma Demir'in ölümünde tecavüz itirafı

Şeyma Demir'in ölümünde tecavüz itirafı

İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

Rusya'dan tehdit gibi açıklama!

Rusya'dan tehdit gibi açıklama!

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Diyanetten teravih namazı kararı! Ali Erbaş duyurdu

Diyanetten teravih namazı kararı! Ali Erbaş duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.