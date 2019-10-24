"Her 5 kişiden biri günde en fazla bir veya iki kez elini yıkıyor"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneğinin (BUHASDER) öncülüğünde yapılan araştırmaya göre her 5 kişiden biri günde en fazla bir ya da iki kez ellerini yıkıyor.

BUHASDER Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, derneğin Samsun İl Temsilcisi Dr. Teoman Kaynar ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Muhammed Alpaydın, geçen ay "Halkın el hijyeni alışkanlıklarının ve el hijyenini etkileyen faktörlerin araştırılması" konulu bir araştırmaya imza attı.

Çalışma kapsamında internet aracılığıyla tüm Türkiye'den 1068 kişiye ulaşıldı ve el yıkama alışkanlıklarına ilişkin sorular yöneltildi.

Araştırma sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 95,8'i tuvaletten çıktıktan sonra, yüzde 92,3'ü ellerini kirli gördüğünde, yüzde 87,1'i de çöplere dokunduktan sonra ellerini yıkadığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 28,5'i günde 6-10, yüzde 48,6'sı 3-5, yüzde 20,9'u ise en fazla bir-iki kez elini yıkadığını bildirdi.

Yemeklerden önce ellerini her zaman yıkadığını aktaranlar 31,8'de kaldı, yemeklerden sonra ise "her zaman ellerini yıkayanlar" yüzde 50,93 oldu.