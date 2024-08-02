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    4. Her 7 kişiden biri bu problemi yaşıyor! İşte alınacak önlemler...

    Her 7 kişiden biri bu problemi yaşıyor! İşte alınacak önlemler...

    02.08.2024 15:59
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    Hazımsızlık olarak da bilinen şişkinlik durumundan birçok kişi muzdarip. Bazı önlemler sayesinde şişkinliği azaltmak mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, şişkinliğin yaygın bir problem olduğuna dikkat çekerek, “Fazla yemek, besinleri iyi çiğnemeden yutmak, lifli gıdaları fazla tüketmek şişkinliği artırabilir. Porsiyonlarınızı kontrol edin ve yavaş yavaş yiyin, her lokmayı 30 defa çiğnemeye çalışın” dedi.

    Her 7 kişiden biri bu problemi yaşıyor! İşte alınacak önlemler...

    Klinik çalışmalara göre her 7 kişiden birinin şişkinlik problemi yaşıyor. Konuyla ilgili konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, “Şişkinlik bireylerin gün içerisindeki konforunu negatif yönde etkilese de bu etkileri azaltmak bizlerin elindedir. Fakat öncelikle şişkinliğin sebebi ve tetikleyicileri araştırılmalıdır. Hızlı yemek yemek ya da stres gibi etkenlerin yanı sıra gıda alerjilerinden ciddi bağırsak sorunlarına kadar birçok faktör şişkinliğe neden olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

    Şişkinliğin sebeplerinden birinin çok fazla hava yutmak olduğu bilgisini veren Diyetisyen Gündüz, yiyip içtiğimiz tüm besinlerle hava yuttuğumuzu, ancak hızlı yemek yiyen kişilerin daha çok hava yuttuğunu ve bunun da şişkinliği arttırdığını söyledi.

    “LAHANA, KARNABAHAR VE KURUBAKLAGİLLER ŞİŞKİNLİK YAPAR”

    şiş

    Lif içeriği yüksek ve sindirimi zor olan besinlerin daha çok şişkinlik yaptığına değinen Diyetisyen Gündüz, “Brokoli, karnabahar, lahana, turpgiller, kabuklu meyveler, tam tahıllar ve kurubaklagiller daha çok şişkinliğe yol açar. Lif içeriği yüksek besinler aslında gastrointestinal sağlığımız için oldukça önemlidir. Şişkinlik yapsalar da bu onları tüketmememiz gerektiği anlamına gelmemelidir. Ancak bu besinlerin tüketiminde aşırıya kaçmamak önemlidir” diye konuştu.

    Günümüzde birçok kişinin glüten, laktoz veya lektin ile ilgili tolerasyon problemleri olduğunu hatırlatan Diyetisyen Gündüz, bu besinleri yedikten sonra sindirim sistemiyle ilgili sorunlar artıyorsa tanı konulması için doktor ile bu süreçte nasıl beslenileceğinin öğrenilmesi için de diyetisyen ile görüşülmesini tavsiye etti.

    “YEMEK YERKEN OTURUN, AZ VE YAVAŞ YİYİN”

    HAZIMSIZLIK YEMEK YERKEN HASTALANMAK

    Yaşam tarzı değişiklikleriyle şişkinliğin azaltılabileceğini vurgulayan Diyetisyen Gündüz, “Beslenme günlüğü tutmak bu önlemlerden biridir. Birkaç hafta boyunca ne yiyip ne içtiğinizi ve bu besinlerden sonra yaşadığınız semptomları not etmeniz size ve bağırsaklarınıza iyi gelmeyen besinleri tanımanıza yardımcı olacaktır. Çatal ve kaşığı masaya bırakıp her lokmayı 30 defa çiğnemeye çalışmak gerek” dedi.

    “DAHA KÜÇÜK ÇATAL KAŞIK KULLANIN”

    salata sağlıklı beslenme

    Fazla yemenin şişkinliğe neden olduğunu belirten Diyetisyen Gündüz, “Porsiyonları küçültebilirsiniz. Normalde tükettiğinizden daha küçük bir tabak seçebilir, daha küçük çatal kaşık kullanabilirsiniz. Bunun yanında telefon, bilgisayar veya televizyon ekranı açıkken yemek yemek odağınızın ekrana kaymasına neden olur. Fark etmeden daha hızlı ve daha çok besin tüketmiş olabilirsiniz” diye konuştu.

    “MUTLAKA EGZERSİZ YAPIN”

    spor

    Şişkinliğin bir diğer sebebinin de stres olabileceğine işaret eden Diyetisyen Gündüz, şunları söyledi:

    “Düzenli egzersiz yapmanın stresin azalmasında etkili olduğunu gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. Düzenli egzersiz yapma imkanınız yoksa yemeklerden sonra 10-15 dakikalık kısa yürüyüşler hem kan şekerinizin daha kontrollü yükselmesine hem de şişkinliğinizin azalmasına yardımcı olacaktır. Şişkinlik problemine ek olarak kilo kaybı, mide ağrısı, dışkılama problemleri, kanlı gaita gibi başka semptomlar varsa doktora başvurulması gerek.” (İHA)
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    şişkinlik
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