Her 8 erkekten biri bu hastalıktan muzdarip! Ailenizde varsa dikkat, kanser olabilirsiniz

Kanser başta olmak üzere erken teşhis birçok hastalıkta büyük önem arz ediyor. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre yaşın ilerlemesi ile birlikte yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam prostat kanserine davetiye çıkaran faktörler arasında yer alıyor.
Uzmanlar, baba ve kardeş başta olmak üzere amca, dayı gibi yakın akrabaları prostat kanserine yakalanan kişilerin mutlaka üroloji doktoruna gitmesi gerektiğini söyledi.
Tedavi edilmediği takdirde prostatın daha çok büyüyeceğini ve ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını aktaran uzmanlar, prostat kanseri belirtilerine de dikkat çekti.
Bu semptomları olan kişilerin Üroloji Polikliniklerinden randevu alıp, gerekli muayene, tahlil ve tetkikleri yaptırması gerekiyor:
Sık tuvalete gitme
Geceleri idrar yapmak için çok fazla kalkma
Bir anda tuvalet yapma hissi gelip, tuvalete koşma
İdrar kaçırma
İdrar yaparken yanma hissi
İdrar damlatma
Kesintili idrar çıkışı
İdrar yapmaya başlamada ve bitirmede zorluk çekme
İdrarda kan görme
Menide kan görme