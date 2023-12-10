Her 8 erkekten biri bu hastalıktan muzdarip! Ailenizde varsa dikkat, kanser olabilirsiniz

Kanser başta olmak üzere erken teşhis birçok hastalıkta büyük önem arz ediyor. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre yaşın ilerlemesi ile birlikte yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam prostat kanserine davetiye çıkaran faktörler arasında yer alıyor.

YAKIN AKRABALARINIZDA VARSA DİKKAT!

Uzmanlar, baba ve kardeş başta olmak üzere amca, dayı gibi yakın akrabaları prostat kanserine yakalanan kişilerin mutlaka üroloji doktoruna gitmesi gerektiğini söyledi.

Tedavi edilmediği takdirde prostatın daha çok büyüyeceğini ve ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını aktaran uzmanlar, prostat kanseri belirtilerine de dikkat çekti.

BU BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Bu semptomları olan kişilerin Üroloji Polikliniklerinden randevu alıp, gerekli muayene, tahlil ve tetkikleri yaptırması gerekiyor:

Sık tuvalete gitme

Geceleri idrar yapmak için çok fazla kalkma

Bir anda tuvalet yapma hissi gelip, tuvalete koşma

İdrar kaçırma

İdrar yaparken yanma hissi

İdrar yapma esnasında ağrı

İdrar damlatma

Kesintili idrar çıkışı

İdrar yapmaya başlamada ve bitirmede zorluk çekme

İdrarda kan görme

Menide kan görme

Sancılı boşalma







