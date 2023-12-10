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  4. Her 8 erkekten biri bu hastalıktan muzdarip! Ailenizde varsa dikkat, kanser olabilirsiniz

Her 8 erkekten biri bu hastalıktan muzdarip! Ailenizde varsa dikkat, kanser olabilirsiniz

10.12.2023 10:36 | Son Güncelleme:
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Prostat kanseri yapılan araştırmalara göre erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü. Bilim insanları; baba, kardeş, amca, dayı gibi yakın akrabalarda prostat kanseri geçmişi olan kişilerin bilhassa 40 yaşından itibaren kontrole gitmesi gerektiğini ifade ediyor. İşte her 8 erkekten birinde görülen hastalığa ilişkin uzmanların yaptığı açıklamalar...

Her 8 erkekten biri bu hastalıktan muzdarip! Ailenizde varsa dikkat, kanser olabilirsiniz

Kanser başta olmak üzere erken teşhis birçok hastalıkta büyük önem arz ediyor. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre yaşın ilerlemesi ile birlikte yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam prostat kanserine davetiye çıkaran faktörler arasında yer alıyor.

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YAKIN AKRABALARINIZDA VARSA DİKKAT!

Uzmanlar, baba ve kardeş başta olmak üzere amca, dayı gibi yakın akrabaları prostat kanserine yakalanan kişilerin mutlaka üroloji doktoruna gitmesi gerektiğini söyledi.

Tedavi edilmediği takdirde prostatın daha çok büyüyeceğini ve ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını aktaran uzmanlar, prostat kanseri belirtilerine de dikkat çekti.

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BU BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Bu semptomları olan kişilerin Üroloji Polikliniklerinden randevu alıp, gerekli muayene, tahlil ve tetkikleri yaptırması gerekiyor:

  • Sık tuvalete gitme

  • Geceleri idrar yapmak için çok fazla kalkma

  • Bir anda tuvalet yapma hissi gelip, tuvalete koşma

  • İdrar kaçırma

  • İdrar yaparken yanma hissi

  • İdrar yapma esnasında ağrı

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  • İdrar damlatma

  • Kesintili idrar çıkışı

  • İdrar yapmaya başlamada ve bitirmede zorluk çekme

  • İdrarda kan görme

  • Menide kan görme

  • Sancılı boşalma

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