Her ay kadın vücudunda gerçekleşen gizemli şeyler ve biz olanların farkında bile değiliz

İşte bilimsel makalelerden derlediklerimiz.
1 İLE 5 GÜN ARASI: HER YERDEN KAN ÇIKABİLİR
1 - 5 gün aralığında süren regl dönemi bazı kişilerde 4-5 gün sürerken bazılarında ise 6-7 gün boyunca devam etmektedir. Regl döneminde ortalama olarak 35 - 40 ml kan gideri söz konusudur. Ancak tıpkı gün hesabında olduğu gibi kan gideri de kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Regl döneminde kan giderinin 35 ml az olması durumunda kanamanın az olduğu belirtilirken; kan giderinin 80 ml üstüne çıkması ise aşırı kanama olarak nitelendirilmektedir. Rahim bir kas dokusudur, tüm kaslar gibi kasılır ve gevşer. Kanama süresince daha şiddetli kasılır ve ağrı olarak hissedilir. Prostaglandinler rahim tarafından üretilen kimyasal maddelerdir. Prostaglandinlerin etkisi ile rahim kasları kasılır. Kanama öncesinde bu maddelerin düzeyi artar. Döngü başında prostaglandin düzeyleri yüksektir. Mensturasyon (adet kanaması) sırasında düzeyleri azalır, bu durum ağrının neden ilk birkaç günden sonra azalma eğiliminde olduğunu açıklar.
Lekeler yavaş yavaş kaybolur ve cildin yağlılığı önemli ölçüde azalır. Aynı zamanda, çok hoş olmayan bir etki ortaya çıkar. Cilt çok hassas hale gelir.
Döngünün başında kanda çok az östrojen vardır, bu yüzden birçok kadın enerji eksikliği hisseder ve normalden daha hızlı yorulur.
Akıntıda (pıhtılaşmanın sonucu olan) kan pıhtıları belirebilir. Vücudun kendini aşırı kanamadan korumaya çalıştığı şey budur.
6 İLE 13 GÜN ARASI: İNSANLARLA İLETİŞİM KURMAK İÇİN EN İYİ ZAMAN
Östrojen seviyesi artar, kadın enerjiyi yükseltir ve daha aktif hale gelir.
14 İLE 15 GÜN ARASI: LİBİDO YÜKSELİR
Yumurta olgunlaştı ve gebe kalma beklentisiyle uterusa doğru ilerliyor. Bu işlem 2 günden fazla sürmez ve şu anda östrojen seviyesi en yüksek noktadır.
Östrojen konsantrasyonunun yüksek olması nedeniyle, sözde örtük bir bellek (bir kişinin geçmiş deneyimlerine dayanarak eylemlerde bulunduğu ancak bunu anlamadığı zaman) gelişir. Sonuç olarak, birçok işlem otomatik olarak gerçekleştirilir.
Örtük bellek de tam tersi şekilde çalışır. Yumurtlama sırasında yapacağınız her şey beyninizin alt korteksinde kalır. Bu nedenle, bu dönem araba kullanmak veya bir dil öğrenmek gibi becerileri uygulamak için en iyi zaman olarak kabul edilir.
Östrojen, anıların depolanmasına dahil olan hipokampusu aktif olarak etkiler. Hormonlar ayrıca beyindeki, özellikle korkudan duyguları işlemekten sorumlu olan amigdalaya da etki ederler. Kandaki östrojen konsantrasyonu doruğa ulaştığında, bir kadın kritik durumlarda en iyi kararları verir.
16 VE 28 GÜN ARASI: VÜCUTTAKİ TÜM İŞLEMLER AZALIR
Yumurta folikülü terk etti ve yerinde oluşan corpus luteum adı verilen bir şey var. Bu progesteronu salgılayan geçici bir bezdir. Bu hormon sayesinde vücuttaki tüm işlemler yavaşlar. Birçok kadın şişlik yaşar. Cildin daha yağlı hale gelmesi nedeniyle küçük apseler de ortaya çıkabilir. Döngünün ilk gününe ne kadar yakınsanız, bu işaretler o kadar belirgin olacaktır.
Östrojen seviyesi yavaş yavaş azalır ve döngünün sonuna kadar en alt seviyeye gelir. Bu hormon korku ile baş etmeye yardımcı olur, bu yüzden kaygı hissi genellikle adet öncesi ve doğum sonrası dönemlerde artar. Genellikle “hormon oyunu” nedeniyle âdetten önce herhangi bir duyguyu kontrol etmek zorlaşabilir.
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