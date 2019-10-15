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Her ay kadın vücudunda gerçekleşen gizemli şeyler ve biz olanların farkında bile değiliz

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 15.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

Kadın vücudu farklı miktarlarda östrojen ve progesteron hormonları üretir. Bunlar cilt lekeleri, kötü ruh hali ve regl boyunca acı çekmeye neden olurlar. Hatta östrojen nedeniyle regl döneminde beyin yapısı bile değişebilir. Peki kadın vücudunda her ay başka neler oluyor?

Her ay kadın vücudunda gerçekleşen gizemli şeyler ve biz olanların farkında bile değiliz

İşte bilimsel makalelerden derlediklerimiz.

1 İLE 5 GÜN ARASI: HER YERDEN KAN ÇIKABİLİR

  • 1 - 5 gün aralığında süren regl dönemi bazı kişilerde 4-5 gün sürerken bazılarında ise 6-7 gün boyunca devam etmektedir. Regl döneminde ortalama olarak 35 - 40 ml kan gideri söz konusudur. Ancak tıpkı gün hesabında olduğu gibi kan gideri de kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Regl döneminde kan giderinin 35 ml az olması durumunda kanamanın az olduğu belirtilirken; kan giderinin 80 ml üstüne çıkması ise aşırı kanama olarak nitelendirilmektedir. Rahim bir kas dokusudur, tüm kaslar gibi kasılır ve gevşer. Kanama süresince daha şiddetli kasılır ve ağrı olarak hissedilir. Prostaglandinler rahim tarafından üretilen kimyasal maddelerdir. Prostaglandinlerin etkisi ile rahim kasları kasılır. Kanama öncesinde bu maddelerin düzeyi artar. Döngü başında prostaglandin düzeyleri yüksektir. Mensturasyon (adet kanaması) sırasında düzeyleri azalır, bu durum ağrının neden ilk birkaç günden sonra azalma eğiliminde olduğunu açıklar.

  • Bu süre içinde bazı kadınların göz damarlarında çatlamalar, burun kanaması gibi durumlar yaşanabilir. Ve eğer vücutta taze bir yara varsa tekrar kanadıklarını görebilirler. Kural olarak, bunun nedeni, vücuttaki kan basıncının normalin üzerine çıkmasıdır. Kılcal damarlar şişer ve patlar.

    • 1

    • Lekeler yavaş yavaş kaybolur ve cildin yağlılığı önemli ölçüde azalır. Aynı zamanda, çok hoş olmayan bir etki ortaya çıkar. Cilt çok hassas hale gelir.

    • Döngünün başında kanda çok az östrojen vardır, bu yüzden birçok kadın enerji eksikliği hisseder ve normalden daha hızlı yorulur.

    • Akıntıda (pıhtılaşmanın sonucu olan) kan pıhtıları belirebilir. Vücudun kendini aşırı kanamadan korumaya çalıştığı şey budur.

    • Sürenin sonuna yaklaşıldığında ise uterusta depolanan eski kan koyu kahverengiye döner.

    6 İLE 13 GÜN ARASI: İNSANLARLA İLETİŞİM KURMAK İÇİN EN İYİ ZAMAN

    • Östrojen seviyesi artar, kadın enerjiyi yükseltir ve daha aktif hale gelir.

    • Diğer insanlarla iletişim kurmak kolaylaşır. Ayrıca, kadınların adet görmeden hemen sonra daha empatik olduğuna inanılır.

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    • Bu süre zarfında, yumurtalıklarda yeni bir yumurta gelişir ve vücut gebe kalma olasılığına hazırlanır.

    14 İLE 15 GÜN ARASI: LİBİDO YÜKSELİR

    • Yumurta olgunlaştı ve gebe kalma beklentisiyle uterusa doğru ilerliyor. Bu işlem 2 günden fazla sürmez ve şu anda östrojen seviyesi en yüksek noktadır.

    • Bir kadın olağanüstü güzelleşir. Cildi pürüzsüz, mat ve kadifedir. Aynı zamanda, libido da en üst seviyeye ulaşır.

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    • Östrojen konsantrasyonunun yüksek olması nedeniyle, sözde örtük bir bellek (bir kişinin geçmiş deneyimlerine dayanarak eylemlerde bulunduğu ancak bunu anlamadığı zaman) gelişir. Sonuç olarak, birçok işlem otomatik olarak gerçekleştirilir.

    • Örtük bellek de tam tersi şekilde çalışır. Yumurtlama sırasında yapacağınız her şey beyninizin alt korteksinde kalır. Bu nedenle, bu dönem araba kullanmak veya bir dil öğrenmek gibi becerileri uygulamak için en iyi zaman olarak kabul edilir.

  • Östrojen, anıların depolanmasına dahil olan hipokampusu aktif olarak etkiler. Hormonlar ayrıca beyindeki, özellikle korkudan duyguları işlemekten sorumlu olan amigdalaya da etki ederler. Kandaki östrojen konsantrasyonu doruğa ulaştığında, bir kadın kritik durumlarda en iyi kararları verir.

  • Araştırma çerçevesinde kadın beyninin regl döneminde değişip, değişmediği incelendi. Bu amaçla, manyetik rezonans tomografisiyle, bellek, ruh hali ve duygulardan sorumlu olan hipokampusun büyüklüğü ölçüldü. Sonuçlar incelendiğinde, hormon seviyesindeki oynamanın düzenli olarak beynin yapısını da değiştirdiği görüldü. Araştırmacılar östrojen seviyesinin yükselmesinden yumurtlamaya kadar olan dönemde hipokampus hacminin, beyindeki gri ve ak maddenin de arttığını saptadılar. Hipokampustaki değişim, hormonlardaki değişimlerle hemen hemen aynı zamanda meydana geliyor. Bilim insanları bu yüzden östrojen hormonun neredeyse doğrudan doğruya beyni etkilediğini düşünüyorlar. Beyindeki değişimin kadınların davranışları ve zihinsel yetileri üzerinde ne şekilde etkilediği henüz anlaşılmadıysa da araştırmacılar, hipokampusun bellek, ruh hali ve duygular üzerinde önemli bir rol üstleniyor olmasından yola çıkarak, en azından ruh halinin regl döngüsüne bağlı olarak değişmesinin veya zihinsel yetideki değişimlerin beyindeki değişime bağlı olabileceğini düşünüyorlar.

    • 16 VE 28 GÜN ARASI: VÜCUTTAKİ TÜM İŞLEMLER AZALIR

    • Yumurta folikülü terk etti ve yerinde oluşan corpus luteum adı verilen bir şey var. Bu progesteronu salgılayan geçici bir bezdir. Bu hormon sayesinde vücuttaki tüm işlemler yavaşlar. Birçok kadın şişlik yaşar. Cildin daha yağlı hale gelmesi nedeniyle küçük apseler de ortaya çıkabilir. Döngünün ilk gününe ne kadar yakınsanız, bu işaretler o kadar belirgin olacaktır.

    • Libido azalır ve adet öncesi sendromu kendini en iyi şekilde gösterir. Göğüsler de daha hassas hale gelir.

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    • Östrojen seviyesi yavaş yavaş azalır ve döngünün sonuna kadar en alt seviyeye gelir. Bu hormon korku ile baş etmeye yardımcı olur, bu yüzden kaygı hissi genellikle adet öncesi ve doğum sonrası dönemlerde artar. Genellikle “hormon oyunu” nedeniyle âdetten önce herhangi bir duyguyu kontrol etmek zorlaşabilir.

    • Tabii ki bu sonuçlar kişiden kişiye değişebilir. Bazı kadınlar ruh hallerinde bir değişiklik ya da burunlarında bir kanama yaşamazlar.

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    regl dönemi regl döngüsü

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