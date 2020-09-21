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Her beş dakikada bir kadına jinekolojik kanser teşhisi konuyor bu 6 işarete dikkat!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her beş dakikada bir kadına jinekolojik kanser teşhisi konuyor ve her yıl 33 binden fazlası savaşı kaybediyor. Uzmanlar jinekolojik kanserlerle ilgili farkındalığın düşük olduğunu ve birçok kadının semptomları göz ardı ettiğini söylüyor. Ancak erken uyarı işaretleri hayat kurtarıyor.

Her beş dakikada bir kadına jinekolojik kanser teşhisi konuyor bu 6 işarete dikkat!

Genellikle bir kadının rahim, yumurtalık, rahim ağzı, vajina ve vulva kanserini ilk duyduğu zaman doktorun kendisine hastalığı olduğunu söylediği zamandır. Ancak erken yakalamak hayat kurtarabilir ve bunu yapmanın en iyi yolu erken uyarı işaretlerini bilmektir. Jinekolog Dr Shree Datta, jinekolojik kanser söz konusu olduğunda dikkat etmeniz gerekenleri paylaşıyor...

Bilinmesi gereken 6 işaret ...

  • Anormal kanama (adet dönemleriniz arasında, seksten sonra veya menopozdan sonra)
  • Tekrarlayan karın ağrısı nöbetleri
  • Açıklanamayan şişkinlik
  • İştah değişikliği
  • Bağırsak alışkanlıklarının değişmesi
  • Ani kilo kaybı

Bu sorunlardan herhangi biri olması durumunda mutlaka doktorunuza danışınız. Başlangıçta bir neden bulunamazsa, semptomlar devam ederse veya kötüleşirse doktorunuza mutlaka danışın.
Bu kanserler, düzenli adet gören veya menopoza girmiş genç kadınları etkileyebilir, bu nedenle bunun yalnızca menopozdan geçen kadınları etkilediğini varsaymayın.
Açık olmak gerekirse, genel kanser geliştirme riskiniz yaşla birlikte artarken, menopoz tek başına kansere neden olmaz.

RİSKİ NASIL AZALTABİLİRSİNİZ?

Bazı risk faktörlerini değiştiremezsiniz. Örneğin, aile geçmişiniz veya genetik geçmişiniz, sigara içmek veya aşırı kilolu olmak gibi faktörler jinekolojik kanserler geliştirme riskinizi etkileyebilir, bu nedenle diyetinizi ve egzersizinizi düzenli olarak izlemeniz önemlidir. Bu aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de güçlendirebilir.

Ailenizden birinin rahim, yumurtalık, rahim ağzı veya göğüs kanseri olup olmadığını düşünün ve bu durum ailenizde varsa doktorunuzla konuşun. Adet dönemleriniz arasında ağır adet kanaması veya kanama gibi anormal semptomların günlüğünü tutun ve smear testi yaptırın.
Servikal smear ve mamografi gibi testler, kanser olup olmadığını tespit etmemize ve varsa erken bulmamıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır, bu nedenle mutlaka yaptırın.
Güvenli seks yapmanın ve uygunsanız HPV aşısı yaptırmanın sizi genellikle rahim ağzı kanseriyle ilişkilendirilen yüksek riskli HPV tiplerinden koruyabileceğini unutmayın.
Doktorunuzla erken konuşmak, kanser teşhisi konulursa erken teşhis edilir ve tedavinin onu iyileştirebileceği anlamına gelebilir.

Testler arasında semptomların geliştiğini fark ederseniz bir sonraki smear testinize kadar beklemeyin, doktorunuzla konuşun.
Adet döngünüzü bilin son adetinizin ne zaman olduğunu not edin. Sizin için neyin normal olduğunu ve neyin olmadığını bilin.

Semptomların hayatınızı nasıl etkilediğini ve onlar yüzünden ne yapıp ne yapamayacağınızı düşünün.
Doğum kontrol hapınızın adını ve ne zamandır kullandığınızı bilin. Semptomlarınızın ne zaman başladığı konusunda zihninizde net olmaya çalışın ve hepsini dahil edin. Bir durumun ne olabileceğini değerlendirirken semptomların zaman çizelgesi bir doktor için çok önemlidir.
Ağda yapmadığınız, tıraş olmadığınız veya vulvanızın "normal" görünmediğini veya utanç verici olduğunu düşündüğünüz diğer herhangi bir nedenden dolayı muayeneyi reddetmeyin. Sağlık uzmanları fark etmez ve aldırmaz ve her zaman ihtiyacınız olan muayeneyi veya tarama testini yaptırmanızı tercih ederler.

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