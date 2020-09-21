Her beş dakikada bir kadına jinekolojik kanser teşhisi konuyor bu 6 işarete dikkat!

Genellikle bir kadının rahim, yumurtalık, rahim ağzı, vajina ve vulva kanserini ilk duyduğu zaman doktorun kendisine hastalığı olduğunu söylediği zamandır. Ancak erken yakalamak hayat kurtarabilir ve bunu yapmanın en iyi yolu erken uyarı işaretlerini bilmektir. Jinekolog Dr Shree Datta, jinekolojik kanser söz konusu olduğunda dikkat etmeniz gerekenleri paylaşıyor...

Bilinmesi gereken 6 işaret ...

Anormal kanama (adet dönemleriniz arasında, seksten sonra veya menopozdan sonra)

Tekrarlayan karın ağrısı nöbetleri

Açıklanamayan şişkinlik

İştah değişikliği

Bağırsak alışkanlıklarının değişmesi

Ani kilo kaybı

Bu sorunlardan herhangi biri olması durumunda mutlaka doktorunuza danışınız. Başlangıçta bir neden bulunamazsa, semptomlar devam ederse veya kötüleşirse doktorunuza mutlaka danışın.

Bu kanserler, düzenli adet gören veya menopoza girmiş genç kadınları etkileyebilir, bu nedenle bunun yalnızca menopozdan geçen kadınları etkilediğini varsaymayın.

Açık olmak gerekirse, genel kanser geliştirme riskiniz yaşla birlikte artarken, menopoz tek başına kansere neden olmaz.

RİSKİ NASIL AZALTABİLİRSİNİZ?

Bazı risk faktörlerini değiştiremezsiniz. Örneğin, aile geçmişiniz veya genetik geçmişiniz, sigara içmek veya aşırı kilolu olmak gibi faktörler jinekolojik kanserler geliştirme riskinizi etkileyebilir, bu nedenle diyetinizi ve egzersizinizi düzenli olarak izlemeniz önemlidir. Bu aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de güçlendirebilir.