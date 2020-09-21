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Her beş dakikada bir kadına jinekolojik kanser teşhisi konuyor! Kadın kanserleri belirtileri

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her beş dakikada bir kadına jinekolojik kanser teşhisi konuluyor. Her yıl 33.000'den fazla kadın savaşı kaybediyor. Erken teşhis hayat kurtarır. Bu 6 belirtiye dikkat!

Her beş dakikada bir kadına jinekolojik kanser teşhisi konuyor! Kadın kanserleri belirtileri

İçindekiler

  • KANSER BELİRTİLERİ

Kanser tedavisinde, erken teşhis hayat kurtarıyor. Dünya çapında ise her beş dakikada 1 kadına jinekolojik kanser teşhisi konuyor. Koronavirüs salgını sebebiyle bu rakamların artacağından endişe ediliyor. Uzmanlar, aynı zamanda kadın kanserleri yani jinekolojik kanserler hakkında farkındalığın düşük olduğunu düşünüyor. Bazı belirtiler, kadınlar tarafından göz ardı edilebiliyor.

Yapılan araştırmalara göre genellikle bir kadının rahim, yumurtalık, rahim ağzı ve vulva kanserini ilk öğrendiği an, doktorun kendisine hastalığı olduğunu söylediği zamandır. Bu 6 belirtiyi dikkatli takip ederek hastalığı erken teşhis edebilirsiniz.

KANSER BELİRTİLERİ

  • Anormal kanama (adet dönemleriniz arasında, cinsel ilişkiden sonra veya menopozdan sonra)
  • Tekrarlayan karın ağrısı nöbetleri
  • Açıklanamayan şişkinlik
  • İştah değişikliği
  • Bağırsak alışkanlıklarının değişmesi
  • Denemeden önemli kilo kaybı

Bu sorunlardan herhangi biri olması durumunda mutlaka doktorunuza danışınız.

Başlangıçta bir neden bulunamazsa, semptomlar devam ederse veya kötüleşirse durumunuzu doktora anlatın. Ultrason veya kan testi yaptırmayı ihmal etmeyin.


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