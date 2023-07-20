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    4. Her biri feleğin çemberini sallıyor! İşte zorluklar karşısında yılmayan o 3 burç...

    Her biri feleğin çemberini sallıyor! İşte zorluklar karşısında yılmayan o 3 burç...

    20.07.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İnsanların önem verdikleri konularda karşılaştıkları bazı zorluklar zaman zaman pes etmelerine neden olabiliyor. Fakat astrolojiye göre bazı burçlar bu zorluların üstesinden büyük bir ustalıkla geliyor. İşte zorluklar karşısında yılmayan o 3 burç...

    Birçok kişi hayatlarının çeşitli dönemlerinde maddi sıkıntı, sağlık sorunu ve aile problemi yaşayabilir. Astrologlar, tez canlı ve sabırsız burçları bir yana koyup; azim, sabır, başarı ve mücadeleci yönleriyle öne çıkan burçları açıkladı.

    Koç burcunun 2009 yılı yorumu

    HİÇBİR ŞEY ONLARI YILDIRAMAZ

    Koç burcu insanı dediğim dediktir. Başkalarının kararlarını dinler fakat kendi bildiklerini uygularlar. Hata yapsalar da aldıkları karardan pişman olmaz ve kendilerine saygı duyarlar.

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    Bu kişiler, yaşadıkları sorunlar karşısında yılmaz ve her zaman önlerine bakarlar.

    2018 Başak burcu yorumları: Bu yıl yeniliklerle dolu

    ONLARI DURDURMAK İMKANSIZDAN DA ÖTEDİR!

    Başak burcu insanı sabırlıdır. Üstesinden gelemeyecekleri hiçbir zorluk yoktur. Azimli ve sabırlı olan bu kişiler plan yapar ve yaşadıkları problemleri ortadan kaldırır.

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    Başaklar aynı zamanda rekabetçidir. Bu sebeple onları durdurmak imkansız da ötedir.

    Oğlak burcunun 2009 yılı yorumu

    İNADIN VÜCUT BULMUŞ HALİ!

    Oğlak burcu insanı inatçı yapısıyla bilinir. Başarı ve statü onlar için son derece önemlidir. İş hayatlarının yanı sıra özel yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar da onları asla yıldırmaz.

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    Mücadele etmeyi bir oyun olarak görürler. Feraha kavuştuklarında ise yaşadıkları pozitif duygudan haz duyarlar.

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