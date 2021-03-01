Her biri Türkiye'de üretildi! İşte Türk mühendislerin tasarladığı A400M uçakları

Türkiye'de bu uçaklardan 9 adet bulunuyor. Koronavirüs salgınının başlangıcında Çin'in Vuhan kentinden Türk vatandaşların tahliyesini de gerçekleştiren uçakların iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğü fabrika görüntüledi.

Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılan fabrikada A400M nakliye uçaklarının tüm bakımları yapılıyor. Bakım çalışmalarında fabrikada çalışan 25 personel görev yapıyor. Türk mühendislerinin tasarım ve imalatına katıldığı ilk uluslararası uçak projesi olan A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yanında retrofit işlemleri de İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanıyor. DHA'nın görüntülediği A400M nakliye uçağı ile tank, TIR ve helikopter taşınabiliyor. A400M uçakların bakımlarının Kayseri’de yapılması, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

'HAFİF BAKIMLAR 45, AĞIR BAKIMLAR 75 GÜN SÜRÜYOR'

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, A400M nakliye uçağının Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika ve Türkiye'nin ortaklığı ile Airbus tesislerinde üretilen askeri nakliye uçağı olduğunu söyledi. Tuğgeneral Taşan, uzun menzilli olun, son teknoloji ile donatılan uçağın bakımlarının Türkiye'de Kayseri Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde yapıldığını hatırlatarak, "Avrupa'da ise genelde Airbus tesislerinde yapılmaktadır. C seviyesi hafif bakımlarımız 45 gün sürmektedir. C seviyesi ağır bakımlar ise 75 gün sürmektedir. Uçak bakımlarında öncelikli olarak sörtfiyeli personel çalışması gerekiyor. Bizim personelimiz Airbus tarafından sörtifye edilmiştir. EASA standartlarındadır. Bu kapsamda 25 personelimiz var. İlerleyen dönemlerde bu sayı çoğalacaktır" diye konuştu.