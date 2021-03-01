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Her biri Türkiye'de üretildi! İşte Türk mühendislerin tasarladığı A400M uçakları

01.03.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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Her biri Türkiye'de üretildi! İşte Türk mühendislerin tasarladığı A400M uçakları

Üretim ortakları arasında Türkiye'nin de bulunduğu A400M uçakları, 'geleceğin nakliye uçağı' olarak görülüyor. Tank, TIR, helikopter taşıyabilen retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) faaliyetleri İspanya, Almanya dışında bir tek ülkemizde gerçekleştiriliyor. Yalnızca Kayseri İkinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmalar böyle görüntülendi.

Türkiye'de bu uçaklardan 9 adet bulunuyor. Koronavirüs salgınının başlangıcında Çin'in Vuhan kentinden Türk vatandaşların tahliyesini de gerçekleştiren uçakların iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğü fabrika görüntüledi.

Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılan fabrikada A400M nakliye uçaklarının tüm bakımları yapılıyor. Bakım çalışmalarında fabrikada çalışan 25 personel görev yapıyor. Türk mühendislerinin tasarım ve imalatına katıldığı ilk uluslararası uçak projesi olan A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yanında retrofit işlemleri de İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanıyor. DHA'nın görüntülediği A400M nakliye uçağı ile tank, TIR ve helikopter taşınabiliyor. A400M uçakların bakımlarının Kayseri’de yapılması, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

'HAFİF BAKIMLAR 45, AĞIR BAKIMLAR 75 GÜN SÜRÜYOR'

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2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, A400M nakliye uçağının Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika ve Türkiye'nin ortaklığı ile Airbus tesislerinde üretilen askeri nakliye uçağı olduğunu söyledi. Tuğgeneral Taşan, uzun menzilli olun, son teknoloji ile donatılan uçağın bakımlarının Türkiye'de Kayseri Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde yapıldığını hatırlatarak, "Avrupa'da ise genelde Airbus tesislerinde yapılmaktadır. C seviyesi hafif bakımlarımız 45 gün sürmektedir. C seviyesi ağır bakımlar ise 75 gün sürmektedir. Uçak bakımlarında öncelikli olarak sörtfiyeli personel çalışması gerekiyor. Bizim personelimiz Airbus tarafından sörtifye edilmiştir. EASA standartlarındadır. Bu kapsamda 25 personelimiz var. İlerleyen dönemlerde bu sayı çoğalacaktır" diye konuştu.

'ÖNEMLİ DÖVİZ KAYNAĞI SAĞLIYOR'

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Retrofit çalışmalarına değinen Taşan, "Retrofit faaliyeti uçakların gerek üretim safhasında gerekse kullanım safhasında tespit edilen geliştirilmesi ihtiyaç duyulan noktaların geliştirilmesi ve bunların uçaklara uygulanmasıdır. Burada uçaklara işlemleri Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından uygulanıyor. Askeri havacılık katma değeri oldukça yüksek bir sektör. Biz de bu sektörün içerisindeyiz. Dolayısı ile bu retrofit faaliyeti ülkeye önemli bir döviz kaynağı sağlayacaktır. Bizim vizyonumuz sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda Avrupa'nın iş yüklerini de almak üzerine kurgulanmıştır. İlerleyen zamanda önemli bir döviz kazancımız olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'A400M UÇAKLARI 8 ÜLKE KULLANIYOR'

A400M uçaklarının çok sayıda ülkede kullanıldığına değinen Taşan, "A400M uçakları 8 ülke kullanıyor. 100'ün üzerinde üretilmiş durumda. Alınan siparişler ise 180 adet. Çok yeni bir uçak. İlerleyen vakitlerde daha fazla sipariş alacağını düşünüyoruz. Ülkemizde şu an 9 tane A400M uçak var. İnşallah 10'ncu uçağımız da gelecek. 9 uçakla ulaştırma faaliyetimizi sürdürüyoruz. Uçaklarımız nakliye, sıhhi tahliye, insani yardım ve askeri malzeme nakliyesinde kullanılır. A400M uçaklar uzun menzilli uçaklar olduğu için herhangi bir havada yakıt ikmali yapmadan uzun uçuşlar yapabilmektedir" diye konuştu.

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'RETROFİT İŞLEMLERİ BİZİM İŞİN BAŞLANGICIDIR'

Koronavirüsün başladığı dönemlerde A400M uçakların kullanıldığını söyleyen Taşan "Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşlarımızı bu uçaklarla getirdik. 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün vizyonu uluslararası standartlarda dünya çapında bakım yapmak, havacılık sektörüne hizmet etmektir. Bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceğiz. Retrofit faaliyetleri bizim işin başlangıçtır. Avrupa'ya açılan kapıdır. İlerleyen vakitlerde pazarımızı daha da genişleteceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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DHA

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