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Her eve lazım Hidrojen Peroksitin nedir, nerelerde kullanılır?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hidrojen Peroksitin halk arasında bilinen adıyla oksijenli su. Oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Başta dezenfeksiyon olmak üzere hidrojen peroksit, her evde bulunması gereken mucizevi bir bileşendir. Peki hidrojen peroksitin nedir, hangi alanlarda kullanılır?

Her eve lazım Hidrojen Peroksitin nedir, nerelerde kullanılır?

Hidrojen Peroksitin halk arasında bilinen adıyla oksijenli su, H202 element değeri ile gösterilen oldukça geniş bir kullanıma sahiptir. Güçsüz bir asit olan hidrojen peroksitin, soluk mavi renktedir. Sulandırıldığında renk özelliğini kaybederek şeffaflaşır. Harika bir dezenfektan özelliği taşıyan hidrojen peroksit, her evde bulunması gereken mucizevi bir bileşendir.

Eczanelerden kolaylıkla temin edebileceğiniz, hidrojen peroksit ilk kez 1818 de Fransa laboratuvarlarında bulunmuştur. Bu kimyasal madde özellikle ev hanımlarının kullandığı deterjanlar içinde bulunmaktadır. Sulandırılmış ve yaralar için kullanılan hidrojen peroksitin halk arasındaki adı oksijenli sudur.

Ayrıca halk arasında hidrojen peroksitin %3 lük çözeltisi kullanılarak özellikle bireysel hijyende ve mutfaklarda yapılan bazı ilginç temizlik yöntemleri mevcuttur.

Hidrojen peroksitin başlıca kullanım alanları;

  • Kötü kokular için sulandırılarak sprey olarak kullanılır.
  • Kâğıt sanayisinde kağıtları beyazlatmak için kullanılır.
  • Düşme, kesik ve ameliyat sonrası oluşan yaraları temizlemek için kullanılır.
  • Arıtma sanayisinde dezenfektan olarak kullanılır.
  • Mutfakta kadınlar tarafından sürekli kullanılan doğrama tahtasının dezenfekte etmek için kullanılır.
  • Su ile karıştırılan hidrojen peroksitin bitkilere spreyle sıkılması bitkileri besler ve uzamalarını sağlar.
  • Halı üzerinde oluşan lekelerde ağartıcı özelliği vardır.
  • Kötü kokular için sulandırılarak sprey olarak kullanılır.
  • Tuvalet ve banyo temizliğinde kullanılır.
  • Kulak temizliğinde kullanılabilir. Kulağa birkaç damla damlatılan hidrojen peroksit kulaklardaki kir ve mikrobu temizler.
  • Sulandırılmış hidrojen peroksit tırnaklara uygulandığında tırnak mantarını geçirmektedir.
  • Eğer sivilceli ve yağlı bir yüzünüz varsa bu kimyasal ile temizlemek sivilcelerden yüzünüzü arındırır.
  • Hızlı büyümesi istenilen tohumların sulandırılmış hidrojen peroksit ile yıkanması büyümelerini hızlandırır.
  • Bulaşık deterjanı içine katılması deterjanın yağ çözme ve yıkama gücünü artırır.
  • Bulaşık makinasının temizliğinde kullanılır.
  • Tül ve perdelerin beyazlamasını sağlamak için suya katılarak kullanılır.
  • Fayanslarda oluşan küf ve sabun lekelerini giderir.
  • Çaydanlık ve tencere gibi metaller üzerine uygulanması bu metallere parlaklık kazandırır.
  • Dişleri beyazlatır ve diş fırçasını temizler.
  • Saç boyalarında renk vermek ve kalıcılığı sağlamak için kullanılır.
  • Çamaşır suyu yerine ağartıcı olarak kullanılır.
  • Ağzı sulandırılmış hidrojen peroksit ile çalkalamak nefes kokusunu önler, ağız içindeki bakterileri öldürür ve diş ağrılarını giderir.
  • Çamaşır makinası ve buzdolabı gibi beyaz eşyaların temizlenmesi amacı ile kullanılır.

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