Her eve lazım Hidrojen Peroksitin nedir, nerelerde kullanılır?

Hidrojen Peroksitin halk arasında bilinen adıyla oksijenli su, H202 element değeri ile gösterilen oldukça geniş bir kullanıma sahiptir. Güçsüz bir asit olan hidrojen peroksitin, soluk mavi renktedir. Sulandırıldığında renk özelliğini kaybederek şeffaflaşır. Harika bir dezenfektan özelliği taşıyan hidrojen peroksit, her evde bulunması gereken mucizevi bir bileşendir.

Eczanelerden kolaylıkla temin edebileceğiniz, hidrojen peroksit ilk kez 1818 de Fransa laboratuvarlarında bulunmuştur. Bu kimyasal madde özellikle ev hanımlarının kullandığı deterjanlar içinde bulunmaktadır. Sulandırılmış ve yaralar için kullanılan hidrojen peroksitin halk arasındaki adı oksijenli sudur.

Ayrıca halk arasında hidrojen peroksitin %3 lük çözeltisi kullanılarak özellikle bireysel hijyende ve mutfaklarda yapılan bazı ilginç temizlik yöntemleri mevcuttur.

Hidrojen peroksitin başlıca kullanım alanları;