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Her gelen Dubai çikolatasını sorunca yapmaya karar verdi: Taleplere yetişmeye çalışıyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.10.2024 12:54
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Dünyada ün salan ve Türkiye’de de son günlerde gündem olan Dubai çikolatası Elazığ’da satışa sunulurken, işletme sahibi kadın gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Her gelen Dubai çikolatasını sorunca yapmaya karar verdi: Taleplere yetişmeye çalışıyor!

Dünyada adıyla ve tadıyla ün salan Dubai çikolatası, Türkiye’de de son zamanlarda trend oldu. Elazığ’da yöresel yemekler üzerine işletmesi bulunan 'Ayşe Ana' olarak bilinen Ayşe Tuba Şenel, her gelenin çikolatayı sorması üzerine iş yerinde kendisi yapmaya karar verdi.

TALEPLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYOR

Temin ettiği ürünlerle ilk etapta kendi ailesi için yapan ve işletmeye gelen vatandaşlara tatmaları için ikram eden Şenel, gelen olumlu taleplerin ardından Dubai çikolatasını yaparak satmaya karar verdi. Yaptığı Dubai çikolatası vatandaşlar tarafından oldukça beğenilirken, işletme sahibi yaptığı yöresel yemeklerin yanı sıra, çikolataya gelen taleplere yetişmek için yoğun çaba harcıyor.

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Yöresel işletmeler üzerine bir işletmesi olduğunu belirten Ayşe Tuba Şenel, “Dubai çikolatası tüm dünyada viral oldu. Biz de kendi ülkemizde bulunan ürünlerimizle Dubai çikolatası çıkarmaya başladık. Bizde yapılan Dubai çikolatası birinci kalite bitter çikolatamızı eritiyoruz.

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İçerisine ise Elazığ’dan temin ettiğimiz kadayıfımız, tahinimiz ve fıstık kremamızı ekliyoruz. Bunları bir araya getirdikten sonra müşterilerimize sunuyoruz. Bizim çikolatamızda sadece bitteri daha fazla kullanıyoruz çünkü bitter çikolatayla daha lezzetli olduğunu düşündüğümüz için bitter çikolatayı tercih ediyoruz.

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Talep çok fazla. Yaklaşık 3 gündür Dubai çikolatasının yapımına başladık fakat işletmeden içeri giren herkes Dubai çikolatasını soruyor. Fiyatlarımız ekonomik şartlar altındadır. Uygun fiyatı tuttuk çünkü biz burada el yapımı ile yapıyoruz. En çok gençlerin talep ettiği bir çikolata. Bizim de kız çocuklarımız var. Dışarıdan alıyorduk fakat böyle bir işletmemiz olduğu için biz yapmaya karar verdik. Şimdi ise herkes gelip Dubai çikolatasını soruyor” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ çikolata Dubai
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