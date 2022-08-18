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Her genç kızın sahip olması gereken makyaj malzemeleri

17.08.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her genç kızın kalbinde taht kuracak birbirinden kaliteli makyaj malzemeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Hiç kuşkusuz BB kreminden kapatıcısına, rimelinden allığına kadar tüm genç kızların makyaj çantasında olması gereken birçok ürün var. Tabii yüz binlerce çeşit arasından nokta atışı makyaj malzemeleri bulmak da epey zor. Neyse ki bu konuda endişelenmenize gerek yok. Sizleri uygun fiyatlı ve işlevsel makyaj ürünleriyle baş başa bırakıyoruz!

Her genç kızın sahip olması gereken makyaj malzemeleri

Gün boyu canlı ve ışıl ışıl duran bir cilt istiyorsanız doğru yerdesiniz! Makyaj çantasını yeni hazırlamaya başlayan genç kızların ihtiyaç duyabileceği, özenle derlediğimiz birbirinden güzel makyaj ürünlerini keşfetmeye hazırsınız. Haydi, listemizde ne var ne yok inceleyelim!

1. Cilt tonunuzu eşitleyin: Nivea Essentials BB Krem

Her genç kızın sahip olması gereken makyaj malzemeleri

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Tabii ki kusursuz bir makyaj ten ürünleri ile başlar. Bu yüzden ilk ürün önerimiz hem doğal bitişli hem pürüzsüz bir cilt görünümü sağlayan Nivea Essentials BB Krem. 24 saat nemlendirme özelliğiyle elinizden düşürmek istemeyeceğiniz ürün, cilt tonunu eşitleyerek gözenek görünümünü en aza indirir. Pürüz, leke, göz altı morlukları, ince çizgi gibi kusurları gizlemek için harika bir seçenek olur. Cilt tonunuzun doğal rengini destekler ve aydınlık bir cilt görünümü yaratır. Dermatolojik olarak test edilen bu ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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2. Dudaklarınız ışıltıyı hak ediyor: Avon Nourishing Dudak Yağı Blossom ve Shimmering Petal Paketi

Her genç kızın sahip olması gereken makyaj malzemeleri

Avon Nourishing Dudak Yağı Blossom ve Shimmering Petal Paketi, okula giden genç kızların kurtarıcısı olmaya hazır. Dudaklarınızda doğal bir ışıltı istiyorsanız aradığınız makyaj malzemesi tam da bu! Özellikle devamlı kuruyup çatlayan dudakların yardımına koşan ürün; içeriğindeki jojoba, Hindistan cevizi ve avokado yağıyla dudaklarınızı nemlendirip bakım yapar. Dudaklarınızda rahatsız edici yapış yapış bir his bırakmaz. Ayrıca 12 faktör güneş korumasıyla sıcak yaz günlerinde de sizi yalnız bırakmaz. Hem tek başına hem ruj üstüne kullanılabilen uygun fiyatlı bu dudak yağlarından mutlaka edinmelisiniz!

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3. Kusurlarınızı kapatmak için tek bir kapatıcı yeter: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Her genç kızın sahip olması gereken makyaj malzemeleri

"Bir kapatıcım olsun, tüm kusurlarımı kapatsın." diyorsanız o ürün Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı. Bir ürünle birden fazla şey yapmak isteyenler için en iyi alternatiflerden biri olan yüksek kapatıcı özellikli bu ürün ile ister göz altlarınızı aydınlatabilir ister kontür yapabilirsiniz. Göz altlarınıza yansıyan günün yorgunluğunu silen kapatıcı, cilt tonunu eşitleyerek sizi harika bir görünümle baş başa bırakır. İçeriğindeki goji berry sayesinde hem aydınlık hem taze bir görünüm sunar. Ayrıca sünger ucuyla da pratik kullanım olanağı tanır.

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4. Kirpiklerini arşa çıkarmak isteyenlere: Golden Rose Essential High Definition & Lift Up & Great Volume Maskara

Her genç kızın sahip olması gereken makyaj malzemeleri

İddialı ve etkileyici bakışlara imza atmak ister misiniz? Öyleyse gelin, bakışlarınıza cesaret katacak bir rimel ile sizleri tanıştıralım. Golden Rose Essential High Definition & Lift Up & Great Volume Maskara; sizlere hacimli, kalkık ve uzun kirpikler vadeder. Makyaj çantanızın vazgeçilmez ürünlerinden olmaya aday maskara, özenle hazırlanan içeriğiyle güvenli kullanım sunar. Makyaj yapmaya üşendiğiniz günlerde bile kolayca sürüp çıkabileceğiniz maskara sayesinde hacimli kirpiklerin tadını çıkarabilirsiniz. Hem de en pahalı rimellere tonlarca para dökmenize gerek kalmadan!

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5. Ufak boyutuna rağmen çıkardığı işe hayran kalacaksınız: Pastel Profashion Krem Allık No: 42

Her genç kızın sahip olması gereken makyaj malzemeleri

Makyajınızı daha da ön plana çıkarmaya ne dersiniz? Pastel Profashion Krem Allık, makyajınıza pürüzsüz bir son dokunuş yapmanıza yardımcı olurken cildinizin ışıltısını da ortaya çıkarır. Hafif ve kremsi yapısıyla teninizle bütünleşir ve cildinizin doğal bir görünüme kavuşmasını sağlar. Farklı renk seçenekleriyle makyaj tutkunlarına çeşitlilik sunan allık, ten renginize en uygun olanı bulmanıza olanak tanır. Paraben ve glüten içermemesinin yanında hayvan deneyleri yapmamasıyla da beğeni kazanır. Minimal boyutuyla çantanızda taşıyabileceğiniz allığı ister elinizle ister fırçanızla rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Eh, daha ne olsun?

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6. Size yıllarca yetecek: Tikatti 54'lü Göz Far Paleti

Her genç kızın sahip olması gereken makyaj malzemeleri

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Hem sıcak hem soğuk tonları ile makyaj aşıklarını büyüleyen Tikatti 54'lü Göz Far Paleti'nin mat ve sedefli renkleri sayesinde hayal ettiğiniz makyajları kolaylıkla yapabilirsiniz. İster tekli olarak ister birden çok rengi karıştırarak uygulayabileceğiniz far paleti, 54 farklı renk tonuyla makyajlarınıza çeşitlilik katacak. Yüksek pigment seviyesiyle uzun yıllar başka bir palete ihtiyaç duymayacağınız ürün, dermatolojik olarak da onaylı. Yaz kış fark etmeksizin tatillerinizin en büyük yardımcısı olmaya hazır bu far paletini yanınızdan eksik etmeyin, bizden söylemesi.

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7. Her cilt tonuna uygun: Gabrini 3'lü Aydınlatıcı Paleti

Her genç kızın sahip olması gereken makyaj malzemeleri

Elbette makyajın kırmızı çizgisi aydınlatıcılar. Işıltılı bir makyajın olmazsa olmazı aydınlatıcılar, her genç kızın makyaj koleksiyonunda bulunması gereken demirbaş ürünlerden biri. Yaz kış demeden yorgun olsanız bile o soluk görüntüden eser bırakmayan Gabrini 3'lü Aydınlatıcı Paleti, her cilt tonuyla uyum sağlar. Yazın bronzlaştığınızda bile rahatlıkla teninizle mükemmel bir uyum yakalayacak paletin içinde, yapay görünen simlerin aksine cildinizde doğal bir şekilde bütünleşecek sedefler bulunur. Böylelikle güzelliğinizi doğal dokunuşlarla ortaya çıkaran makyajınızla tüm dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Harika değil mi?

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