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    4. Her gün 10 dakika yapın! Kendi sesinizi duymalısınız... Etkisi inanılmaz

    Her gün 10 dakika yapın! Kendi sesinizi duymalısınız... Etkisi inanılmaz

    16.02.2024 12:04 | Son Güncelleme:
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    Üsküdar Üniversitesi NPİstanbul Hastanesi Klinik Nöropsikolog İnci Birincioğlu, zayıf hafıza için neler yapılması gerektiğiyle ilgili açıklamada bulundu.

    Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Nöropsikolog Birincioğlu, sağlıklı bellek konusunu ele alarak, zayıf hafıza için neler yapılması gerektiği konusunu değerlendirdi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Birincioğlu, belleğin geçmişi, geleceği ve şimdiyi içinde barındıran bir kavram olduğunu ifade ederek zayıf hafıza için neler yapılması gerektiğini şöyle açıkladı:

    "Dikkat sürenizi uzatmakla ilgili her türlü eylem belleğinizi geliştirir bunlar sesli kitap okumak olabilir. Her gün 10 dakika kendi sesinizi duyarak kitap okuyun. Dikkat oyunları, strateji oyunları oynayın. Bunlar sizin dikkat sürenizi artıracaktır. Dolayısıyla bellek performansınızı da artıracaktır."

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    Birincioğlu, hafıza güçlendiren ilaçların var olduğunu, nöronların arasında bol bol bulunduğunu belirterek kolajenik sistemi aktive eden ilaçların bulunduğuna vurgu yaptı.

    Besinlerin kardiyovasküler sistemi ve otonom sinir sistemini etkileyerek bellek ve dikkat üzerinde etki sağladığını aktaran Birincioğlu, "İyi bir kardiyovasküler sistem, bütün vücuttaki damar siteminin iyi çalışması önemlidir. Protein yönünden zengin, sebze yönünden zengin, yeterli karbonhidrat miktarının alındığı, işlenmiş gıdalardan uzak durulan bir beslenme sistemine, bir de yürüyüş eklersiniz bu yeterli olacaktır." dedi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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