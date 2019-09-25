Her gün çiğ soğan ve sarımsak yemek meme kanseri riskini azaltıyor

Bilim insanların meme kanserinin nedeniyle Porto Riko'daki 600'den fazla kadının beslenme alışkanlıklarını analiz etti. Günde birden fazla soğan ve sarımsak yiyen kadınların meme kanseri geliştirme ihtimalinin yüzde 67 daha az olduğu tespit edildi.

Buffalo Üniversitesi ve Porto Riko Üniversitesi tarafından yapılan araştırma 6 yıla yakın sürdü. Yaşları 30 ile 79 arasında değişen 314 kadının ve 346 kontrol grubunun dahil edildiği çalışmada, geçen yıl boyunca soğan ve sarımsak tüketimiyle ilgili soru formunu doldurması istendi. Araştırmacılar ayrıca özellikle Porto Riko mutfağında yaygın olarak kullanılan sofritoyu ne sıklıkta yediklerini sordu. Sofrito, ince kıyılmış biber, soğan, sarımsak, öğütülmüş kekik, elma sirkesi, salça, su ve kişniş ile yapılan bir tür yerel bir sos olarak tüketiliyor.

Sonuca göre günde bir kereden fazla sofrito tüketen Porto Rikolu kadınlar, hiçbir zaman sofrito yemeyen kadınlara kıyasla, meme kanseri riskinde % 67'lik bir düşüş yaşadılar.

Araştırmacılar, hem soğan hem de sarımsakta bulunan çok miktarda flavonol ve organosülfar bileşiğinin kanser önleyici görevde önemli rol oynadığını belirtiyorlar.

Geçmişte yapılan çalışmalarda da soğanlarda antioksidan görevi gören kuersetinin, sarımsakta bulunnan allisinin kontrolsüz hücre bölünmesini engellediği saptanmıştı.



