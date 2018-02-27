KADIN

Her gün çocuğunuza söylemeniz gereken 8 şey

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
AİLE HABERLERİ  | 27.02.2018 15:47 | Son Güncelleme

Çocuk yetiştirmek hiç kolay değil. Ancak, çocuğunuza olabildiğince sık söylemeniz gereken birkaç şey var. Bu sözcükler ebeveynle çocuk arasında bağ oluşturmanın yanı sıra, çocukların kendilerine güvenleri için oldukça önemlidir.

Her gün çocuğunuza söylemeniz gereken 8 şey

Azim

1

İşte size çocuğunuza söyleyeceğiniz ilk önemli şey: ''Sorun değil, tekrar dene.'' Bu çocuğun öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Ve sizin onu desteklemeniz önemlidir.

Takdir

7

Uzun vadeli bir etkisi olması nedeniyle, erken bir aşamada teşekkür etmeyi öğretmek önemlidir. Bu nedenle 'teşekkür etmek' sizin alışkanlığınız haline gelirse zamanla çocuğunuz da bunu söyleyecektir. Ayrıca başkalarını takdir etmeyi de çabucak öğrenecekler.

Gurur

2

"Seninle gurur duyuyorum." Bu çocuğunuzun sık duyması gereken kelimelerdir. Bunu erken yaşlarda çocuğunuza söylemeniz güzel bir his verir ve özgüven kazandırır.

Özel birisin

4

"Özel birisin." Bu kelimeleri çocuğunuza söylemek onların size ne kadar çok şey ifade ettiğini öğrenmelerini sağlar.

Güven

5

Çocuğunuza güvenmelisiniz. "Yapabileceğini biliyorum" diyerek destek olmasınız. Çocuğunuza güven gösteriyorsanız, kendisinden daha emin olacaktır.

Yakınlık

3

"Sana sahip olduğum için çok mutluyum." Çocuğunuz, bu kelimeleri duyunca sevinecek, hayatınızın merkezi olduğunu görecektir.

Seni gördüğüme sevindim

9

Çocuğunuzdan bir süre uzak kaldıysanız, ona şunu söyleyin: "Ben gerçekten seni-sizi özledim." Çocuğunuz sizinle birlikte değilken onu düşüdüğünüzü düşünerek mutlu olacaktır.

Ve sevgi

6

Bu çok klasik gelebilir ama, belki yeterince söylemiyorsunuzdur. Ona sıklıkla ''seni seviyorum'' deyin. Deneyin ve onu çok sevdiğinizi ona hissettirin.

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Anahtar Kelimeler:
aile çocuk sevgi bağı

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