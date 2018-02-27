Her gün çocuğunuza söylemeniz gereken 8 şey

Azim

İşte size çocuğunuza söyleyeceğiniz ilk önemli şey: ''Sorun değil, tekrar dene.'' Bu çocuğun öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Ve sizin onu desteklemeniz önemlidir.

Takdir

Uzun vadeli bir etkisi olması nedeniyle, erken bir aşamada teşekkür etmeyi öğretmek önemlidir. Bu nedenle 'teşekkür etmek' sizin alışkanlığınız haline gelirse zamanla çocuğunuz da bunu söyleyecektir. Ayrıca başkalarını takdir etmeyi de çabucak öğrenecekler.

Gurur

"Seninle gurur duyuyorum." Bu çocuğunuzun sık duyması gereken kelimelerdir. Bunu erken yaşlarda çocuğunuza söylemeniz güzel bir his verir ve özgüven kazandırır.

Özel birisin

"Özel birisin." Bu kelimeleri çocuğunuza söylemek onların size ne kadar çok şey ifade ettiğini öğrenmelerini sağlar.

Güven

Çocuğunuza güvenmelisiniz. "Yapabileceğini biliyorum" diyerek destek olmasınız. Çocuğunuza güven gösteriyorsanız, kendisinden daha emin olacaktır.

Yakınlık

"Sana sahip olduğum için çok mutluyum." Çocuğunuz, bu kelimeleri duyunca sevinecek, hayatınızın merkezi olduğunu görecektir.